¡Ö»õ°å¼Ô¤¬ÀäÂÐ¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¾¦ÉÊ3Áª¡£¡È»õ¤ËÍ¥¤·¤½¤¦¡É¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
¼Â¤Ï¡¢»õ²Ê°å±¡¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸ý¤ÎÃæ¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë²¿ÅÙ¤âÁø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢´ØÏ¢¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ï¡Ö¤ª¸ý¤ËÍ¥¤·¤½¤¦¡×¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»õ¤ä»õ·Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÌµÅº²Ã¡×¡Ö¤ª¸ý¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×---¸«¤ë¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»õ²Ê°å»Õ¤¬Æü¾ïÅª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÀäÂÐ¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¡É¾¦ÉÊ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò»õ²Ê°å»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î»õ¥Ö¥é¥·¡¦»õ´Ö¥Ö¥é¥·¡¢ÌÓ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¹¤®¤ë»õ¥Ö¥é¥·
¶áÇ¯¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄË¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö»õ·Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡¢»õ¤Î±ø¤ì¡Ê¥×¥é¡¼¥¯¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡ÉÁÇºà¤Ç¤¹¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ï¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡×¤Î¤¬ºÇÂç¤Î·çÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¡¼¥¯¤Ï¡¢Îã¤¨¤ë¤Ê¤éÇÓ¿å¹Â¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤Ì¤á¤ê±ø¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ÇÓ¿å¹Â¤ÎÁÝ½ü¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç²¿ÅÙ¤â¤³¤¹¤Ã¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Î¥×¥é¡¼¥¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤³¤¹¤êÍî¤È¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤ÏÀ¶ÁÝÎÏ¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»õ·Ô¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ÌÜÅª¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»õ·Ô¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»õ¼þÉÂ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°å³ØÅªº¬µò¡ÊÏÀÊ¸¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»õ¼þÉÂ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ê¾ÉÉô°Ì¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¥³¥ó¤ÎÌÓÀè¤Ç¤Ï»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»õ¼þÉÂÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤ò»õÌÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó45ÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤ÇÅö¤Æ¤ÆËá¤¯ÊýË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¡¼¥¯¤¬½½Ê¬¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖËá¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î°û¿©¸å¤Ë¡¢»õ¤Î´Ö¤Î¿©¤Ù¤«¤¹¤ò´Ê°×Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯ÍÑÅÓ¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÞÍÌ»Þ¤è¤ê¤â»õ´Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤ÅÀ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»õ´ÖÀ¶ÁÝ¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÊªµÍ¤Þ¤ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¢Âð¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¹¤ä»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»õ´Ö¤Î¥×¥é¡¼¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¹¤®¤ëÌÓ¤Î»õ¥Ö¥é¥·¡ÊÆÃ¤Ë¡¢»Ø¤Ç²¡¤¹¤È¤¹¤°ÄÙ¤ì¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥·¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤ËåºÎï¤ËËá¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤Õ¤Ä¤¦¤Î¹Å¤µ¡É¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤À½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ø¤Ç¿¨¤Ã¤Æ¡Ø¤Õ¤Ë¤ã¤Ã¡Ù¤È´ÊÃ±¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥³¥·¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¡¼¥¯¤È¤¤¤¦´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤Î¤ËÀïÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤Ï½ÅÅÙ¤Î»õ¼þÉÂ¤ä¡¢¥ª¥Ú¤Î¸å¤Ê¤É¡¢»õ²Ê°å»Õ¤¬»Ø¼¨¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÕ¤Ë¹Å¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤òÁª¤Ù¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡È¤Õ¤Ä¤¦¡É¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¡¢»þÃ»¡¦ÈþÍÆÌÜÅª¤ÎÂ¿µ¡Ç½»õ¥Ö¥é¥·¡Ê¥Ç¥«¥Ø¥Ã¥É¡¦¤³¤ÖÉÕ¤¡Ë
¤³¤Ö¤Ä¤»õ¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£»õËá¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Ê¤É¸ý¸µ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¡Ö»õËá¤¤ÈÈþÍÆ¥±¥¢¤òÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡Ç½¤ä¡Ö»þÃ»¡×¡Ö°ìÀÐÆóÄ»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤ä»õ¤È»õ·Ô¤Î¶ÌÜ¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥×¥é¡¼¥¯¤ò¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç»¤¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Ö¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ÎÁàºîÀ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢±ü»õ¤Þ¤Ç½½Ê¬¤ËËá¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
