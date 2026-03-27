森永製菓は3月31日から、「ハイチュウ〈グレープ〉」の風味を再現した歯みがき粉を、一部のECサイトと歯科医院で、順次販売を開始する。歯みがきイヤイヤ期の子どもを想定し、楽しく口腔ケアができるよう「ハイチュウ〈グレープ〉」風味に仕上げた歯みがき粉だ。2025年2月に実施した、クラウドファンディングサービス「Makuake(マクアケ)」のプロジェクトでの高評価を受け、複数の販売ルートで通年販売する。内容量は50gで、オープ