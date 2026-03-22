肥満や虫歯になる原因は“生活習慣の乱れ”がその一つとされているが、本当にそれだけなのだろうか。ある研究では、歯磨きをやめても口腔環境が改善するという意外な結果が報告されている。鍵を握っていたのは、意外にも「食事」そのものだった。【画像】『なぜヒトは脂質で痩せるのか』『なぜヒトは脂質で痩せるのか』より一部抜粋、再構成してお届けする。 典型的なメタボ体型が短期間で改善した 贅肉でパンパンに膨らんだ顔に