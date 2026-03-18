Image: generateda at Whisk 歯の治療がなかなか終わらない…、その原因が「腸」かもしれない。そんな驚くべきつながりを、東北大学の研究がまた一つ紐解きました。 むし歯を放置していると、細菌が歯の根っこの奥まで侵入して、顎の骨まで溶かしてしまう「根尖性歯周炎（こんせんせいししゅうえん）」という病気になることがあります。歯根の先端が炎症を起こし、骨まで破壊されていく、と