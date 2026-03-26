虫歯の治療や抜歯、インプラントなどで使われる歯科用の麻酔薬が全国的に不足している。歯医者さんで「麻酔がない」と言われたらどうする。2026年3月25日の「DayDay.」(日本テレビ系)に出演したタレント陣も痛そうな顔をしながら聞いていたが、専門家は「過度に心配しないでよい」という。主力メーカーでシステムのトラブル発生、現在調整中全国的に在庫不足と指摘されているのは、歯科用麻酔薬の「オーラ注」。安くて効き目が早い