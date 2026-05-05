毎日欠かさず使う「歯ブラシ」。みなさんは、どのくらいで交換していますか。医療法人きずな きずな歯科クリニック（神戸市北区）が実施した調査によると、約4割が、同じ歯ブラシを「2カ月以上」使用し続けていることがわかりました。では、どのような基準で交換しているのでしょうか。【調査結果を見る】歯ブラシを交換する基準は？調査は、主に「手用歯ブラシ」を使用する全国の20〜69歳の男女716人を対象として、2026年2月にイ