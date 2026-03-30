診療を支える「土台」が…「抜歯ができない！」そんな異常事態が全国の歯科医院で起きている。抜歯や虫歯治療に欠かせない局所麻酔薬が’26年3月現在、深刻な供給不安に陥っているのだ。「オレンジ歯科」の村上明日香院長が表情を曇らす（以下、「」内はすべて村上院長）。「歯科で使う麻酔の多くは、歯ぐきに注射して痛みを抑える局所麻酔です。虫歯治療、抜歯、神経の治療、歯肉の切開など、日常診療のさまざまな場面で使います