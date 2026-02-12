【書評】『トヨタ対中国EV 熾烈な競争が最強メーカーを生む』／中西孝樹・著／日本経済新聞出版／1980円

【評者】加谷珪一（経済評論家）

自動車が日本の基幹産業であることは言うまでもないことだが、そうであるがゆえだろうか、国内では自動車の未来について冷静な議論が出来ていない。メディアではいまだにガソリン車 vs EV（電気自動車）という狭い図式で、かつ情緒的に取り上げるケースが多く、これがミスリードを招く。

今、自動車産業に起きている変化の本質は、クルマの知能化（IT化）であり、EVというのはそのパーツのひとつに過ぎない。つまり移動手段に過ぎなかったクルマが、知能を持った新しい道具に生まれ変わろうとしており、各社は突如出現した新しい市場をめぐってしのぎを削っているのだ。

著者は伝説のアナリストと呼ばれており、金融業界や自動車業界で彼の名を知らぬ者はいない。その著者によると、中国はすでにEVの分野で圧倒的地位を確立しており、日本メーカーが同じ土俵で正面から戦うのは得策ではないとしている。実際にアジアに行ってみれば分かるのだが、中国製EVがすさまじい勢いで普及している現実を目の当たりにする。

一方で著者は、クルマを知能化するにあたっては各国の地域特性があり、パソコンのように統一規格で一気にグローバル化するわけではないとも主張する。日本メーカーは自動車が持つこうした特性をうまく生かし、独自のサプライチェーンを確立することが重要と指摘する。

私自身も氏の考えに深く頷くところではあるものの、新時代に付いていける力量を持つ日本メーカーはもはやトヨタしか残っていないのではないか。本書のタイトルが「日本勢vs中国EV」ではなく「トヨタ対中国EV」となっているところが、厳しい現実を静かに物語っている。

いずれにせよ10年後、自動車はまったく違った姿になっているはずであり、新しい景色を見たい人にとって本書は必読である。

※週刊ポスト2026年2月20日号