2026年3月21日放送の「サタデーLIVE ニュースジグザグ」（日本テレビ系）は日米首脳会談を取り上げた。トランプ氏が中国に「日本の良いところを話す」と言っていたが、効果はなさそうだという。習主席は、日本にプレッシャーをかけると決めてしまっているイラン攻撃により3月末に予定していたトランプ大統領の中国訪問は約1か月半延期となった。高市首相の台湾有事をめぐる発言で日中関係は冷え込んだままだが、米中首脳会談で高市