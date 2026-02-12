◇イングランド・プレミアリーグ第26節 ブライトン0ー1アストンビラ（2026年2月11日 バーミンガム）

ブライトンのサッカー元イングランド代表MFジェームズ・ミルナー（40）が11日、敵地アストンビラ戦の前半22分から途中出場。プレミアリーグ史上最多タイとなる653試合出場という大記録を達成した。一方、日本代表MF三笘薫（28）はリーグ戦7試合連続の先発出場となったが無得点のまま後半36分に途中交代。試合は0ー1と敗れ2連敗。リーグ戦6試合連続勝利なし（3分け3敗）となった。

プロ24年目を迎えた大ベテランが大記録に並んだ。前節クリスタルパレス戦では出番なしに終わったMFミルナーだったが、この日は前半22分から途中出場。開始2分でイエローカードを受けたMFバレバに代わり“急きょ”ピッチに送り出され、かつてマンチェスターCなどで活躍したギャレス・バリーに並ぶプレミアリーグ史上最多653試合出場を達成した。

ミルナーはリーズ時代の02年、当時16歳にしてプロデビュー。ニューカッスル、アストンビラ、マンチェスターC、リバプールなどと複数のクラブを渡り歩き23ー24シーズンにブライトンへと移籍。40歳となった今シーズンはケガに苦しみながらも前節まで14試合に出場し1得点1アシストと活躍していた。

記録達成したミルナーの快挙にネットからは「まさに鉄人」「偉大なる記録だ」「24年間も第一線でプレーしているのは凄い」「尊敬しかない。おめでとう」と大反響。現地だけでなく日本でもYahoo!のリアルタイム検索で「ミルナー」がトレンド入りするなど話題を集めた。

試合は後半42分にセットプレーから失点し0ー1と敗戦。ミルナーは後半34分、右足で強烈なシュートを放つも相手GKマルティネスに阻まれ惜しくも得点ならず。途中、相手との小競り合いから激怒した味方DFファンヘッケをベテランらしく優しくなだめる場面もあった。