現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫を擁する８位のブライトンが、すでに降格が決まっている最下位ウォルバーハンプトンとホームで対戦している。この試合に左サイドハーフで先発した三笘にアクシデントが発生する。２点リードで迎えた55分、左サイドを抜け出そうとした際にバランスを崩す。左足のハムストリング付近を痛めたのか、そのまま倒れ込んでしまった。 メディカルスタッフの確