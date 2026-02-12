¡ÔÀøÆþ¡ÕÏ²¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾®ÊØ¶Ø»ß¡×¤ÎÄ¥¤ê»æ¡¢Èó¾ï³¬ÃÊ¤Ï¥´¥ß¤À¤é¤±¡Ä¾åÌî±ØÅÌÊâ¿ôÊ¬¡¢Ãæ¹ñ¥¨¥¹¥Æ¤¬Àêµò¤·¤¿¡ÈµðÂç»¨µï¥Ó¥ë¡É¤Î¡ÈÆâ¾ð¡É¤ËÇ÷¤ë
¡¡JR¾åÌî±Ø¤Î²þ»¥¸ý¤«¤é¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¡£·Ù»¡¤µ¤¨ÍÆ°×¤Ë¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡ÈËâ·¢¡É¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¾åÌî¤Î¶åÎ¶¾ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µðÂç»¨µï¥Ó¥ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢40Å¹ÊÞ¶á¤¤Ãæ¹ñ¥¨¥¹¥Æ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6Ç¯Á°¤Î°ìÀÆÅ¦È¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ó¥ë¤ÏÉ½¸þ¤¡Ö¾ô²½¡×¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡Ä¡Ä¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËÜ¶¶¿®¹¨»á¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¡ØÅìµþ¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¡ÊÂçÍÎ¿Þ½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
³¤³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë½Ð²Ô¤®½÷»Ò¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¡©
¡¡Åìµþ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë³¹¤Ç¡ÈÎáÏÂ¤ÎºÆ³«È¯¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë»öÂÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ì¤±Íî¤Á¤¿°ÅÉô¡£JR¾åÌî±Ø¤ÎÀµÌÌ²þ»¥¤«¤é¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¡¢¡È¾åÌî¤Î¶åÎ¶¾ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëµðÂç¤Ê»¨µï¥Ó¥ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ï¹á¹Á¤ÎËâÅÔ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿µì¶åÎ¶¾ëºÖ¡£À¤³¦ºÇ¶§¤Î¥¹¥é¥à³¹¤È¤·¤ÆÅÁÀâ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Àþ¡¢Ì©½¸¤¹¤ëÉô²°¡¢Éå¤êÍî¤Á¤¿¼ê¤¹¤ê¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤¤½¤½¤êÎ©¤ÄÄÌÏ©¡¢¤½¤·¤Æ·Ù»¡¤µ¤¨¶á¤Å¤«¤Ê¤¤°Ç»Ô¡£1994Ç¯¤Ë¤Ï¶¯À©²òÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¾å¤«¤é¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎËâ·¢¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¥Þ¥ó¥¬¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶åÎ¶¾ë¤ÎÌÏ¼°¤òÏ¢º¿¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê»¨µï¥Ó¥ë¤¬¡¢¾åÌî¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·úÊª¤Ï1980Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢ÃÏ¾å12³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢243¼¼¤¢¤ê·úÃÛÅö»þ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÇËÃ¾¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤Îº®Íð¡¢¶¦ÍÉôÊ¬¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅÐµ½èÍý¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2000Ç¯Âå¤Î½éÆ¬¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶õ¼¼¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¡¢¤½¤³¤Ø¿È¸µ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤¤¶È¼Ô¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢É÷Â¯Å¹¡¦°Ç¶â¡¦Ã¦Ë¡¥É¥é¥Ã¥°ÈÎÇä¤Ê¤É¤Î²ø¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°ì»þÎ´À¹¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤Î¤¬Àú¾ðÅª¤Ê´ÇÈÄ¤ÎÃæ¹ñ¥¨¥¹¥Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÌî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤Î¼þ±ïÃÏÂÓ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤éÃæ¹ñ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê·Ú¤Ê»Å»ö¤È¤·¤ÆÄã²Á³ÊÂÓ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£¥¨¥¹¥Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¼°¥¨¥¹¥Æ¤¬15¡Á16Ç¯Á°¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È°Â¤¯¡¢¤â¤Ã¤È»É·ãÅª¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ÇÃæ¹ñ¥¨¥¹¥Æ¤¬ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¾åÌî¤Î¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ë¤Ï°ì»þ¡¢40Å¹ÊÞ¶á¤¤³Æ¼ï¤ÎÃæ¹ñ¥¨¥¹¥Æ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ç¤Î¾ðÊó¤¬µÞ³È»¶¡Ö1Ëü±ß°Ê²¼¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥¨¥¹¥Æ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢ÎÁ¶â¤Î°Â¤µ¤ÈÅ°Äì¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤À¡£ÀöÂÎ¡¢²ó½Õ¡¢¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥¹¥Æ¡½¡½¸Æ¾Î¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¥°¥ì¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡È¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡É¤Ç¤¢¤ë¡£É½¸þ¤¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç·òÁ´¤Ê»Ü½Ñ¤À¤¬¡¢¥¦¥ï¥µ¤¬¥¦¥ï¥µ¤ò¸Æ¤Ó¡¢ËÜÈÖ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»ö¼Â¾åÌÛÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÕ¤Ç¿ô½½¿Í¤ÎµÒ¤ò¤µ¤Ð¤¯Å¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬½Ð²Ô¤®ÌÜÅª¤ÇÍèÆü¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÂç¶â¤ò²Ô¤¤¤ÇËÜ¹ñ¤ØÌá¤ë¡£¡ÈÅì¥¢¥¸¥¢Ï«Æ¯°ÜÆ°¡É¤Î½Ì¿Þ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾åÌî¤Î°ì¼¼¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£µá¿Í¤ÏÈó¸ø³«¡¢¾Ò²ðÀ©¡¢SNS¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î°¶Àû¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¾åÌî±ØÁ°¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿³°¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿µá¿Í¥Ó¥é¤¬¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î·úÊªÆâ¤Î°ãË¡±Ä¶È¤ò°ìÀÆÅ¦È¯¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë´ÇÈÄ¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¡¢¥Ó¥ë¤Ï³°¸«¾åÀµ¾ï²½¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤Ï¼þÊÕ¤Î¤è¤ê¾®µ¬ÌÏ¤Ê»¨µï¥Ó¥ë¤Ø¤È¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤»Ä¤ë·Á¤Ç»¶ºß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤«¤¨¤Ã¤Æ²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀøÆþ¼èºà¤¬±Ç¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î¸½ºß
¡¡³°´Ñ¤À¤±¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¾åÌî¤Î¶åÎ¶¾ë¡É¡£°ì³¬¤Ë¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó°û¿©Å¹¤¬Æþ¤ê¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ï¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖSOHO²Ä¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÂÂßÊª·ïÍÑ¤ÎÀëÅÁ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤¿¤À¡¢°ìÊâ¥Ó¥ë¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢°ÊÁ°¤Î¾õ¶·¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êº¯À×¤Ï³Î¤«¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡Ï²¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾®ÊØ¶Ø»ß¡×¡ÖÉ÷Â¯¶È¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ½ñ¤¡£½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤âÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤¬ÊÂ¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï³¬ÃÊ¤Ë¤ÏÌµÂ¤ºî¤Ë²ÙÊª¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢ÄÌÏ©¤â¥´¥ß¤À¤é¤±¤Ç¤¤¤ÄÀ¶ÁÝ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¿á¤È´¤±¤âÇö°Å¤¯¤ÆÍä¤ó¤À¶õµ¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡½¡½Àµ¾ï²½¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ôÉ´¼¼¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Î¹ÓÇÑ¤Ï±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£¸½ºß±Ä¶ÈÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÆó·å¤Û¤É¤Ï¤¢¤ë¡£Ì¾µÁ¾å¤Ï¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤À¤¬¡¢ÈóËÜÈÖ·Ï¤¬¼çÎ®¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âÆüËÜ¿ÍÌ¾¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Å¦È¯°Ê¹ß¤Ï°ì»þ¤Î²á·ã¤µ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê±Æ¤òÀø¤á¡¢´ÇÈÄ¤â¹¹ð¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆHP¤«¤é¤â¡ÈÃæ¹ñ¡É¤ÎÊ¸»ú¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢²ÔÆ¯¼ÂÂÖ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³¥¿§¤À¡£¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÈËÜÈÖ¡É¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÈÄÉ²Ã¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤òÊÌÎÁ¶â¤Ç¤È¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈËÜ¶¶»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ó¥ë¤ÎÅ¹¤ÏËÜÈÖ¤Ê¤·¡£¤À¤«¤é·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡ÈÈóËÜÈÖ¡É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹çË¡¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏµÕ¤Ë·Ù»¡¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾åÌî·Ù»¡½ð¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡È¾åÌî¶åÎ¶¾ë¡É¤¬¹çË¡Åª¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ¥¨¥¹¥Æ¤Ï¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤âÅ¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤âÆ±¤¸¤À¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¡£ÆüËÜ¤Î·Êµ¤ÄäÂÚ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Â²Á¤ÊÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ëÃËÀÁØ¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÉ÷Â¯Å¹¤ÎÎÁ¶â¾å¾º¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶Ñ¼Á²½¤¬¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ØµÒ¤òÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢¶¡µë¤ÎÂ¿¤µ¡£Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î½Ð²Ô¤®½÷À¤ÎÎ®Æþ¤Ï°ì»þ¤è¤ê¸º¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡È»Å»ö¡É¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¤·¤«¤âÍèÆü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î±³Ø¡¢µ»Ç½¼Â½¬¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¹çË¡Åª¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬Ìë¤ÎÏ«Æ¯¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè»°¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Î´Ê°×À¡£¤â¤·Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤âÂ¨ºÂ¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢Ì¾µÁ¤âÊÑ¤¨¡¢ÊÌÌ¾¤ÎHP¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»¨µï¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤ÇÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë´°Á´Éõº¿¤¬¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥¨¥¹¥Æ¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁíËÜ»³¡É¤Î²Ð¤¬Å¦È¯¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¿á¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤¬¼þÊÕ¤Î½©ÍÕ¸¶´ó¤ê¤Î»¨µï¥Ó¥ë¡¢¸æÅÌÄ®¤ÎÎ¢ÄÌ¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅòÅçÊýÌÌ¤Ø¤ÈÊ¬»¶¤·¡¢Áý¿£¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤â°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡Ö¾åÌî¤Ï»à¤Ê¤º¡×¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÅÀºß·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
