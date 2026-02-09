ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、日本は2大会連続の銀メダルを獲得した。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）の舞台裏での行動が、ファンから注目されている。「TEAM JAPAN」公式YouTubeには「坂本さんの人間性が表れてる」「こんなんみんな坂本花織選手のファンになるでしょ」などとコメントが集まった。

9日、TEAM JAPAN公式YouTubeではイタリアでの決起集会の模様が公開された。乾杯の音頭を取った坂本は、まるでライブ中のアーティストのように「みんな〜！ 盛り上がる準備はできてるか〜！」と集ったメンバーに叫んだ。選手、コーチ、スタッフに続き、「味の素さーん！」と栄養面でサポートする人々まで忘れずに呼びかけた。

「美味しいご飯食べてパワーつけて、ミラノで力いっぱい滑り切るぞー！ コップ持ってー！ 立ってー！ せーの、カンパーイ！」とノリノリで開会。撮影スタッフに「決まった。アドリブ」と明かしていた。

明るい雰囲気を作り上げた坂本には、コメント欄で「乾杯の音頭で味の素から来てるスタッフにまで触れてるところが良いですね 坂本さんの人間性が表れてる」「こんなんみんな坂本花織選手のファンになるでしょ」「喋りも天才」「坂本のaikoのコンサートノリな所が大好き」「関西人らしくてほんと可愛らしい」「ほんとにいい雰囲気すぎる」「坂本選手、これで引退なんてさみしい」などと人柄に称賛が集まっていた。

団体戦では米国に次ぐ2位で銀メダルを獲得。あふれ出る雰囲気の良さと心打つ演技で、列島に感動をもたらした。



（THE ANSWER編集部）