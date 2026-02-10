ロサンゼルス・レイカーズ vs オクラホマシティ・サンダー

日付：2026年2月10日（火）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 110 - 119 オクラホマシティ・サンダー

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オクラホマシティ・サンダーがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし30-31で終了する。

第2クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び58-67で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び91-93で終了する。

第4クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び110-119で終了する。

試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は32:53出場、12得点、2アシスト、5リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

