ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¥¤¥à¡¦¥¦¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤Èþ¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£
9Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÊóÆ»¤Ç¡ÖÃæ·ÑÀÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷À¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÃæ·Ñ¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¸µ´Ú¹ñ½÷²¦¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¤¥à¡¦¥¦¥ó¥¹¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¤¥à¡¦¥¦¥ó¥¹¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²òÀâ¤â¾å¼ê¡×¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥¤¥à¡¦¥¦¥ó¥¹¤Ï2015¡Á2016¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é7Ç¯´Ö¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏISU¸øÇ§¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ê°Ê¹ß¡¢½é¤Î´Ú¹ñ¿ÍÍ¥¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¥¤¥à¡¦¥¦¥ó¥¹¤Ï2025Ç¯¡¢SPOTV¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥óÅßµ¨¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¥¤¥à¡¦¥¦¥ó¥¹¤ÏÅö»þ¡ÖÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¡£Áª¼ê¤Î»ëÅÀ¡¢¥³¡¼¥Á¤Î»ëÅÀ¤Ç¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£