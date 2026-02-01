¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡Û¥¨¡¼¥¹¡¦»Ö²ì¹È²»¤¬ÇÔÀï¤ÇÎÞ¡¡20ÉÃ¸ÀÍÕµÍ¤Þ¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò Í½Áª¥ê¡¼¥°¥°¥ë¡¼¥×B ÆüËÜ 2-3 ¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÂç²ñ4ÆüÌÜ/¸½ÃÏ9Æü¡Ë
¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë2-3¤ÇÇÔÀï¡£»Ö²ì¹È²»Áª¼ê¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
5¥Á¡¼¥àÃæ¡¢¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥ë¡¼¥×B¡£ÆüËÜ¤ÏÂç²ñ½éÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤â7Æü¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯1¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÂè3Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÂè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤«¤é2ÅÀ¤òµö¤¹¸·¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£Âè2¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ë¤ÏÉâÅÄÎ±°áÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè3¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢ºÆ¤ÓÅÀº¹¤ò2ÅÀ¤ËÌá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂè3¥Ô¥ê¥ª¥É11Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦»Ö²ì¹È²»Áª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¸å¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏºÇ½ªÈ×¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò²¼¤²¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼6¿Í¤Ç¤Î¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¤¬ÀË¤·¤¯¤â°ìÊâµÚ¤Ð¤º2-3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤ÇÍ½Áª¥ê¡¼¥°1¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡£»î¹ç¸å¡¢¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿»Ö²ì¹È²»Áª¼ê¤Ï¼ÁÌä¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤ÙÌó20ÉÃ¸ÀÍÕ¤ò½Ð¤»¤º¡£µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤È¡Öº£ÆüÀäÂÐ¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç1ÅÀ¤¤¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¤Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç1ÅÀ·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµ¼Ô¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î3»î¹çÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤À¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÀ¼±ç¤ÏËÜÅö¤ËÁª¼ê¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤»ÄÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ª»ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó(À¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì)¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ø½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö´Ý°ìÆü¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£