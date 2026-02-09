¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÉÑ½Ð¡Ö¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©¡¡¶¥µ»µ¬Â§¤Ë¤âÌÀµ¡¢¸Æ¾ÎÄêÃå¤Ï90Ç¯Âå
Ï¢ºÜ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥¢¡×Âè4²ó
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¤·¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¡¦°éÀ®¡õÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¡¢Ï¢ºÜ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥¢¡×¤òÅ¸³«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò40Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦²®Åç¹°°ì»á¤¬¡¢¤½¤ó¤Êº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤Ê¥®¥â¥ó¤Ë²óÅú¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¥È¥ê¥Ó¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Âè4²ó¤Ï¡Ö¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
Q.¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ã¤Æ²¿¡©
A.´¿´î¤Î¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇºÎÅÀ¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¡£º£Âç²ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î±éµ»¤ò´î¤Ó¡¢ÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÎÅÀ·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂç²ñ¤´¤È¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1983Ç¯¤Ë¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¤Ç¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ã¥³¤Ç¤¹¡£¸µÁª¼ê¤Î¥¨¥ë¥Ã¥³¤Ï¡¢É×¤Î¥¢¡¼¥È¥¹¤È¤È¤â¤ËÆ±¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÉáµÚ¤È¶¯²½¤Ë¿ÔÎÏ¡£²¤½£Áª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¾·Ã×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ½àÈ÷¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤³¤ÎÂÔµ¡¾ì½ê¤ò·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡ÖÁª¼ê¤¬¥¥¹¤·¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ç¤Ï84Ç¯¥µ¥é¥¨¥ÜÂç²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë¡ÖºÎÅÀÂÔµ¡¾ì½ê¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¡×¤Î¸Æ¾Î¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¶¥µ»µ¬Â§¤Ë¤âÌÀµ¤µ¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂÎÁà¤äÇÏ½Ñ¤Ê¤ÉºÎÅÀ¶¥µ»¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÎã¤â¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ã¥³¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ºâÃÄ¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÈ¯Å¸¤äÀÄ¾¯Ç¯¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥Ã¥³¤ÏÄ¹¤¯¡Ö¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¡×¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¡¢14Ç¯¤Ë78ºÐ¤ÇÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£