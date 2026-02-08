「どこの女優さんかと思ったら…」反響続々　話題を集めた現在の“眼鏡っ娘”姿に「金メダルをあげたい」【冬季五輪】

現役時代の菊池彩花さん。現在の姿に多くの反響が寄せられた(C)Getty Images

2018年平昌五輪の女子チームパシュートで金メダルに輝いた菊池彩花さんが自身のインスタグラムを更新し、『NHK総合』のミラノ・コルティナ五輪中継のスタジオ解説者として出演したことを報告している。

菊池さんは、現役時代とは違う黒メガネ姿の自身の写真を添え「ママスケーターの力強い滑りを見て、本当に勇気を貰いました」と、スピードスケート女子3000メートルで金メダルを手にしたフランチェスカ・ロロブリジダを祝福した。

さらに「日本からは堀川桃香選手が頑張りました！！若手長距離エースとして、これからも日本を引っ張る存在です！次のレースもみんなで応援しましょう！！桃香スマイルが見たい！！」と綴った。