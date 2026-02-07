この記事をまとめると ■車内エンタメの主役がCD・DVDからスマホやUSBメモリーなどへと変化している ■限られたスペースとコストを考えれば主要な対応メディアにシフトするのは自然だろう ■それでも車内でCD・DVDを楽しみたい場合は機器選びや運用で解決することができる

なぜカーナビからCD・DVDドライブが減っているのか

近年、メーカー純正カーナビや社外カーナビ、ディスプレイオーディオからCD・DVDドライブが省かれる、ディスクレス化（メカレス化）されている例が目立つ。考えられる理由は、ユーザーの音楽を楽しむ手段が変わってきていることだろう。

音楽は「CDを買ってクルマに入れる」から、「スマホ＋音楽配信サービス」へ比重が移っている。日本レコード協会のデータによると、2024年の音楽配信サービスの売上が過去最高、そしてCDなどの音楽ソフト生産は長期的に減少傾向だという。さらにスマホ自体が特殊な道具ではなく、当たり前の存在になっていることも、その流れを推し進めている要因と考えられる。

そこで、インパネ内の限られたスペースと開発・生産コストを考えれば、メカニズム的に複雑になる傾向のCD・DVDディスクドライブを廃止することや、ユーザーが求めるBluetoothやUSB接続といった「現代において主要な音楽を聴く手段」を採用することは、自動車（用品）メーカーとして自然な流れだろう。

とはいえ「この曲って配信に入ってないんだよなぁ……」という場合も十分考えられるし、はたまた「何いってるんだ！ 全然不便じゃないし、まだまだCDは現役だ！」というユーザーもいるはずだ。その場合はどうすればいいのだろうか？ 手段をまとめてみたのでチェックしていこう。

１）CD・DVD対応の社外カーナビを選ぶ

車内でCD・DVDをそのまま使いたいなら、最初から対応機を選ぶのがもっとも早い。たとえば、パイオニアのメモリーナビやアルパインのビッグXといった、主要なカーナビメーカーでもTV・DVD・CD対応モデルが存在する。要は、純正カーナビがディスクレスになっても、CD・DVD対応のカーナビが市場から完全に消えたわけではないということだ。

２）CDからUSBにデータを移す

次に考えられる方法は、CDのデータをパソコン経由でUSBに入れて、カーナビに接続して再生するという方法だ。たとえば、日産の一部純正カーナビや社外カーナビでも、「USBのみ対応で、SD・CD・DVDには対応しない」という製品の実例があるので、場合によっては必然的にこの方法を選ぶことになる。

３）ディスクレスのカーナビを選んでCD・DVDプレーヤーを接続する

たまにしか使わないので、わざわざ新しいカーナビ設置したくないという人は、「ディスクレスモデル＋ポータブルCD・DVDプレイヤー」もありだ。ただしこの場合は使っているカーナビに、AUXやHDMIなどの外部入力機能が備わっている必要があり、あらかじめ下調べしたうえで導入する必要があるので注意が必要だ。

しかし、別体にするとなると配線や置き場所の工夫が必要になるものの、CD・DVDプレイヤー自体は安価な製品が多く販売されているので、決してコスパが悪くない。

CD・DVDドライブが廃止される動きがあるのは、単なるコストカットではなく、スマホでの音楽配信サービスが広く普及を考えれば自然な流れだ。ただし、対策はそう難しいことはない。自分がCD・DVDという媒体を「どんな時に・どのくらい」使うかを見極めれば、おのずと目指す方向性は決まるはずだ。