WEB CARTOP

アメ車なんてアメリカ以外じゃ不人気……なんてのは日本人の勘違い！ けっこうあるぞアメ車が売れてる国

この記事をまとめると ■アメ車は日本では苦戦する一方で海外では高い人気を維持していることも少なくない ■道路環境や経済事情から大型SUVやピック…