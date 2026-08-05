WEB CARTOP

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GT500クラスの秘密をNISMOが語る！ 開発領域が少ないなかでライバルに差を付けるポイントとは
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中谷明彦もサーキットをホンキで攻めたくなったＳＵＶ！ キャデラック・リリックVが速すぎた【動画】
そんじょそこらのスポーツカーではまったく歯が立たない実力 EV専用モデルとしてリリースされたSUVのリリックに、キャデラックの走りを極めたモデル…
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身の丈に「合わない」クルマに乗れる「残クレ」は利用率７割と大人気！ ただし満了後に待ち受ける「落とし穴」を経験者が語る
新車への乗り換えを促す残クレの無限ループ 新車ローンのひとつ、残価設定ローン（以下、残クレ）の利用率はいまや全体の50〜70％と言われている。…
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ディーゼル廃止！ マツダCX-30が「大胆なグレード変更」「一部改良」「女性向けグレードを展開」した理由とは？
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アメ車なんてアメリカ以外じゃ不人気……なんてのは日本人の勘違い！ けっこうあるぞアメ車が売れてる国
この記事をまとめると ■アメ車は日本では苦戦する一方で海外では高い人気を維持していることも少なくない ■道路環境や経済事情から大型SUVやピック…
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新型エルグランドにも搭載される日産の第三世代e-POWERの燃費がヤバい！ キャシュカイが１タンクで1980kmを走破してギネスに認定!!
この記事をまとめると ■一般的な乗用車は満タンでおおよそ500〜600km程度走れる ■日産のキャシュカイが1回の給油による航続距離でギネス記録を樹立…
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傑作だらけの「いすゞ」乗用車のなかでもとくに人気！ あまりにも美し過ぎる「117クーペ」の魅力
この記事をまとめると ■いすゞはかつて乗用車も多数手掛けていた ■今でも絶大な人気を誇るのが117クーペだ ■実質的な後継車種であるピアッツァが登…
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運転が上手くなりたいならマニュアル車……は大きな間違い！ レーシングドライバーが語る「基礎を学ぶオートマ車」の重要性
未熟なドライバーこそATで基礎を習熟すべき 昨今の新規運転免許取得状況を見てみると、若い世代を中心にAT（オートマティックトランスミッション）…
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アルファロメオ・ジュニアでもっとも高価なモデル！ 限定車「スポルト スペチアーレ」に奢られた特別な装備と525万円の価値とは
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トヨタがフルモデルチェンジを９年周期へ！ 長寿命化はユーザーメリットも大きいが開発側の難易度も高い!!
この記事をまとめると ■トヨタが乗用車のフルモデルチェンジ周期を延長する ■開発コストの増大やデザインの成熟化が大きな要因 ■長寿命化によって…
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これがEV時代に対するロータスの回答！ ３人乗りスポーツカー「セオリー１」はロータスファンを納得させられるか？
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今度のレクサスはヘリコプター！ クルマでヘリポートへ行ってヘリでマリーナへ向かいクルーザーで出航……なんて陸海空レクサス三昧が現実に!!
この記事をまとめると ■レクサスがエアロトヨタと共同でヘリコプター運航サービス「LEXUS Flight」を開始する ■「陸・海・空」をシームレスにつなぐ…
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もうすぐインテグラが日本で復活する！ その前に「インテグラ」とはどんなクルマだったのか歴代４モデルをおさらい!!
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「妻のひと言がなければ見逃していた」超お宝F1コレクション！ ドイツの博物館の２階に広がるレースファンのパラダイス
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Ｓ耐技術をフィードバックして待望のグレーも復活！ トヨタGR86の一部改良が盛りだくさんすぎる
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砂地や泥濘地や雪でクルマのタイヤが空転して動かない！ 自力脱出の手段もあれど「すぐにプロへと依頼」が最善策なワケ
この記事をまとめると ■スタックしたら状況が悪化する前にプロへ救援を依頼するのが基本 ■初期段階なら電子制御の設定次第で脱出できる場合もある …
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自動車関連メーカーってやっぱりスゴイ!! QRコードに新幹線のブレーキに美容機器まで作っていた！
ニッポンの自動車産業の最新技術がスゴい 自動車系サプライヤーというとクルマ関連のみで事業展開しているように思われがちだが、じつはクルマ以外…
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シトロエンの新世代デザインを投入した「C3エアクロス ハイブリッド」！ ここまでやってもまだ「入口」ってマジ!?
この記事をまとめると ■シトロエンは日本市場で「C3エアクロス ハイブリッド」を発表した ■ピエール・ルクレール氏の手によるコンセプトカー「オリ…
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【新車販売台数分析】改良前なのにN-BOXはバカ売れ！ 登録車は相変わらずトヨタ１強も日産キックスは好調な滑り出し
この記事をまとめると ■上半期末の6月新車販売が発表された ■N-BOXが首位を維持しつつトヨタが登録車上位を席巻した ■物価高の影響もあり新車市場…
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ダイハツとトヨタGRが生んだ奇跡の１台！ 「コペン GR SPORT」を手に入れられる時間はあとわずか!!