テレビ各局などが衆院選の終盤情勢調査を伝え、自民党が大きく議席を伸ばすとの分析・予測が続出。公示時には比例名簿の下位に単独記載されて大ピンチとされた自民大物の当落に注目が集まっている。

自民の比例名簿では、石破茂前首相と近く、石破政権で総務相を務めた村上誠一郎氏が比例四国ブロックの単独１０位に。上位の１位に小選挙区との重複候補９人（うち前職８人）が並んでいる。

自民が大敗した前回２０２４年衆院選と同様であれば、比例四国の単独１０位は当選が絶望的な数字。公示時には、高市自民では石破氏の側近が「冷遇」「干された」との見方も広がり騒然となっていた。

しかし衆院選終盤、自民が大幅に議席を伸ばすとの予想が広がり…。最近の衆院選では、自民は比例四国でおおむね３議席を獲得しており、上位９人の重複候補（前職８人）の小選挙区での当選が増えれば、単独１０位に当選枠が回ってくる可能性も。

ほかに石破内閣で閣僚だった伊東良孝氏は北海道ブロック６位、阿部俊子氏は中国ブロック２０位に単独記載されているが、注目される。

ネットでも話題となり、各メディアの自民大勝予想に「このままだと受かりそうで草」「高市フィーバーのせいで比例名簿１０位でも」「『干され組』も全員当選しそう」「自民が強すぎて」「当選してしまうｗ」「自民党勝ちすぎて当選しそう」「帰ってくる」「自民党が大勝すれば奇跡的に比例当選するかも」と注目する投稿が集まっている。