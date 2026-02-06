東京・麻布十番のモダン香港料理レストラン＆バー「MOON FOREST（ムーンフォレスト）月林閣」が、2026年2月2日よりバレンタイン特別メニューの提供を開始します。

東京タワーを一望できるテラス席で、ミシュラン星付きレストラン出身シェフの手がける広東料理を楽しめる、カップルや恋人同士に人気のレストランです。

MOON FOREST 月林閣「バレンタイン・アニバーサリーコース」

提供期間：2026年2月2日〜2月28日

提供価格：15,180円（税込）

提供内容：全8品 + 2時間スタンダード飲み放題

麻布十番駅から徒歩1分という好立地にある、デート・カップル・恋人同士に人気のモダン香港広東料理レストラン。

東京タワーを一望できる夜景、森をイメージしたおしゃれな内装、写真映えするテラスの月のオブジェなど、東京で記念日ディナーやバレンタインデートを探している方に選ばれる理由が揃っています。

大きな窓から望む東京タワーの夜景は、大人のデートや恋人との特別なディナーに最適☆

料理を手がけるのは、ミシュラン星付きレストラン出身のシェフで、繊細な広東料理の技法をベースに、日本の旬食材を取り入れたモダンなコースを提供しています。

重すぎず、香りと余韻を大切にした料理構成は、会話を楽しみながら過ごしたいカップルのディナーにぴったり。

コース内容

全8品のコース内容は以下の通り。

・アミューズ 雲丹をのせた人参のピューレ

・サーモンとアボカドのサラダ

・季節の蒸しスープ

・海老のマンゴーマヨネーズ和え

・鳥取大山鶏のお茶薫るクリスピーチキン

・野菜ココナッツカレーあんかけ炒飯

・バレンタインデザートプレート

・一口お菓子

鳥取大山鶏を使用したお茶薫るクリスピーチキンは、香ばしい香りとサクサクの食感が楽しめる一品。

バレンタインデザートプレートは、華やかな盛り付けで特別な夜を演出します。

東京タワーの夜景を眺めながら、2時間スタンダード飲み放題とバレンタインデザートプレート付きの特別なディナーを楽しめます。

記念日・誕生日・バレンタインデートなど、二人の大切な時間を演出するプランです。

麻布十番の記念日ディナー

森に包まれるような落ち着いた空間と、東京タワーの煌めく夜景。

MOON FORESTは、麻布十番でデート向けレストランを探している方、東京でカップル向けディナーを探している方に最適な一軒です。

個室オプション

個室利用の場合、ディナータイムは個室料5,000円（税込）を別途お支払いいただけます。

プロポーズ前のディナーや、周囲を気にせず過ごしたい恋人同士にもおすすめです。

東京タワーの夜景を眺めながら、ミシュラン星付きレストラン出身シェフの繊細な広東料理を堪能できる、バレンタインにぴったりのディナーコース。

麻布十番駅から徒歩1分のアクセスの良さも魅力で、大切な方との特別な時間を過ごせるレストランです。

森をイメージした落ち着いた空間と、東京タワーの煌めく夜景が、二人の距離をさらに縮めてくれます☆

MOON FOREST 月林閣「バレンタイン・アニバーサリーコース」の紹介でした。

よくある質問

Q. バレンタインディナーコースの予約方法は？

食べログ（https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13311858/）またはTableCheck（https://www.tablecheck.com/ja/shops/moon-forest/reserve）よりご予約いただけます。

Q. 個室は利用できますか？

はい。ディナータイムは個室料5,000円（税込）を別途お支払いいただくことで個室をご利用いただけます。

Q. アクセス方法は？

麻布十番駅から徒歩1分です。住所は東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6Fです。

Q. 営業時間は？

ランチは11:30〜15:00（L.O.14:30）、ディナーは18:00〜23:00（L.O.22:00）です。

Q. テラス席から東京タワーは見えますか？

はい。テラス席や窓側の席から東京タワーの夜景を一望できます。

