【「暴力万歳」4巻】 2月6日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「暴力万歳」の4巻を2月6日に発売する。価格は792円。

本作は高校生・秋田正道が「暴力こそこの世界の唯一のルール」とうそぶく女子高生・六道せつなとの出会いで、暴力の世界に足を踏み入れていく格闘マンガ。「賭ケグルイ」の河本ほむら氏が原作、「サツドウ」のなだいにし氏が作画を担当している。

4巻では暴力リアリティショー「NO RULEs（ノールールズ）」が開幕。秋田は初戦、冴えない中年サラリーマンに見せかけてフルコンタクト空手の強者である渡辺功と対峙する。

また表紙には、制服姿でファイティングポーズをとる六道せつなが描かれている。

【「暴力万歳」4巻あらすじ】

敏腕プロモーター光原満が仕掛けた

暴力リアリティショー「NO RULEs（ノールールズ）」が幕を開ける！

参加する秋田正道は初戦、冴えない中年サラリーマンの渡辺功と対峙。

しかし、実はフルコンタクト空手の強者である渡辺に、

追い詰められて──！？

令和を揺るがす暴力奇譚は、さらなる展開へ！



