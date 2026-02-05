東京ディズニーリゾート「首都圏ウィークデーパスポート」発売へ！ 平日限定、最大1000円引きで入園可能に
東京ディズニーリゾートは、4月6日（月）〜 6月30日（火）の間、首都圏に在住のゲストを対象に、平日限定で東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーへ特別価格で入園できる「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を発売する。
【写真】楽しみ！ 東京ディズニーランド“ヴァネパル”4．9開始
■大人は1000円お得
「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」は、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、山梨に在住のゲストが、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークへ特別価格で1日のみ入園できるパスポート。
本パスポートは通常価格より大人1000円、中人800円、小人600円を差し引いた価格で販売。例えば、大人は通常価格9400円のところ1000円お得な8400円で春のパークを存分に楽しむことができる。
なお、「首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）」を利用する際は、当日入園時に、入園する本人の現住所を確認できる証明書の提示が必要になる場合がある。加えて、首都圏に在勤・在学している場合でも、首都圏以外に在住の人は対象外となるため注意してほしい。
ちなみに、本パスポートの販売期間中は、両パークで期間限定のスペシャルイベントをそれぞれ実施。東京ディズニーシーでは、4月15日（水）から、25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」や“食で世界を巡る”をテーマにした「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催。また、東京ディズニーランドでは、 4月9日（木）よりスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」がスタートする。
