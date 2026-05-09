映画「バービー」「嵐が丘」などで知られる女優のマーゴット・ロビーが今年のメットガラで着用したシャネルのドレスの制作に、761時間が費やされていたことが明らかになった。ニューヨークで開催されたメトロポリタン美術館のコスチューム・インスティテュートの恒例チャリティーイベントに、マーゴットはストラップレスのゴールドドレスで登場した。 【写