西武鉄道は2026年2月2日、公式Xにて「2月19日、はじまる。」の文言とともに予告動画を投稿し、大きな反響を呼んでいます。

約15秒の動画では、「2026 02.02」からカウントが始まり、白い背景から赤、緑青へと切り替わっていきます。車窓やサステナ車を思わせる模様が映し出され、最後は「はじまる」の言葉で締めくくられます。この投稿にSNSでは「ガチ考察」から「大喜利」まで、さまざまな意見が飛び交っています。

まず、「ニューレッドアローがライナー型新型車両へ切り替わる予告かな？新型車両は緑基調のカラーリングなのかも」「赤→緑青の変化ということは、もともと赤帯だったサステナ2号が本格始動するということですかね？」といった、新車に期待する声が多く挙がっています。

さらに、新「レオライナー」のデビュー日や「52席の至福」関連、ラビューの西武新宿線投入を予想する声のほか、2025年度で一旦製造が完了したとされる40000系の後継「50000系」を期待する意見も見られました。

しかし、「新車発表だとしたら『制作発表』であるはず、『はじまる』なら運行開始のタイミングのはず」との考察も見られます。2028年度をめどとされるJR武蔵野線との直通運転や、噂される東京メトロ東西線、一度は否定された相鉄線などの構想実現への期待も挙がる一方で、「武蔵野線の計画にしては早すぎる」「ダイヤ改正に書いてないから無さそう」といった冷静なツッコミも見られました。

また願望として、「ついに本川越と川越、西武新宿と新宿、秋津と新秋津が繋がるってー!?」と、遠い乗り換えの改善を語るユーザーも。少数意見ではありますが、西武拝島線の強化や、「ダイヤ改正でもないしライオンズ関連？」「新ドーム建設？」「わずかな望みですが豊島園の復帰」といった、鉄道事業とは異なる視点からの予想も見られます。

一部のユーザーからは、「西武線沿線」というワードがカギではないかとの見方も出ています。西武鉄道のホームページにも2月19日を情報公開日とする予告ページがあり、「ライナーが走っている時間に関連する言葉が多い」といった鋭い考察も見られました。

ただし、どれも決め手に欠けるためか、2月19日の発表まで「大人しく正座して待つことにします」と、あえて予想はせず“大々的な何か”に期待する人も多いようです。