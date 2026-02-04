株式会社オウルテックは、巻き取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵した最大出力65WのUSB充電器を2月4日（木）に発売した。

引き出して使う長さ約65cmのUSB Type-Cケーブルを内蔵。一緒にケーブルを持ち運ぶ必要がない。モバイルバッテリーに続き、USB充電器でも増えてきた製品形態だ。

巻き取り式のUSB Type-Cケーブルに加えて、USB Type-Cポートも1つ備えている。USB PDに対応し、前述の最大出力65Wは巻き取りケーブル（45W）＋USB Type-Cポート（20W）の数値。

製品名

OEC-APD65C2RG-BK

出力仕様

Type-Cポート：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A （最大65W）

Type-C巻き取りケーブル：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A （最大60W）

Type-C巻き取りケーブル＋Type-Cポート：合計出力45W+20W（最大65W）

ケーブル長

約65cm

外形寸法

約30×62×60mm（電源プラグ除く）

重量

約115g

直販価格

4,840円