巻き取り式USB Type-Cケーブル採用のUSB充電器 合計出力は最大65W
株式会社オウルテックは、巻き取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵した最大出力65WのUSB充電器を2月4日（木）に発売した。
引き出して使う長さ約65cmのUSB Type-Cケーブルを内蔵。一緒にケーブルを持ち運ぶ必要がない。モバイルバッテリーに続き、USB充電器でも増えてきた製品形態だ。
巻き取り式のUSB Type-Cケーブルに加えて、USB Type-Cポートも1つ備えている。USB PDに対応し、前述の最大出力65Wは巻き取りケーブル（45W）＋USB Type-Cポート（20W）の数値。
製品名
OEC-APD65C2RG-BK
出力仕様
Type-Cポート：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A （最大65W）
Type-C巻き取りケーブル：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A （最大60W）
Type-C巻き取りケーブル＋Type-Cポート：合計出力45W+20W（最大65W）
ケーブル長
約65cm
外形寸法
約30×62×60mm（電源プラグ除く）
重量
約115g
直販価格
4,840円