「米国株、金・銀」だけでは勝てない！激動相場でプロが仕込む「ポスト中国」の投信銘柄

新NISAの開始も相まって、日本国内での米国株への投資熱はとどまるところを知らない。書店には「S&P500一本でFIRE」「最強の米国株」といった言葉が並び、特に「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる巨大テック企業群は、無敵の成長株として崇められている。

だが、その成長神話に明確な陰りが見え始めている。「米国株はずっと右肩上がり」。過去10年のチャートを見れば、誰もがそう信じたくなる。だが、投資の世界に絶対はない。過去の成功体験が、これからの未来も約束してくれるわけではない。S&P500への集中投資がリスクとなりつつある今、投資家は次なる成長市場を探す必要があるのだ。

前編『米国株の不気味な値動き…投資のプロが震えたマグニフィセント・セブンの「ヤバすぎる減速」』では、米国株（マグニフィセント・セブン）の成長鈍化と、水面下で進むディフェンシブ銘柄への資金シフトについて、投資家・松本侑氏に解説してもらった。

そんな松本氏が今注目するのは、きな臭い国際情勢を背景に動くコモディティ市場と、かつての中国を彷彿とさせる“あの新興国”だった。

金高騰の裏で、28年ぶりの「銀バブル」

米国株の成長神話に陰りが見える中、行き場を失った巨大なマネーはどこへ向かうのか。その有力な受け皿として浮上しているのが、金や銀といったコモディティ（実物資産）だ。

とりわけ2026年は、トランプ政権による対外強硬姿勢や、中東・南米でくすぶる地政学リスクの高まりが、この資金流入を加速させている。

「年始から国際情勢は不安定さを増しています。ベネズエラやイランに対する軍事・経済的な介入リスク、さらにはEU圏への関税強化など、政治的な不確実性は高まる一方です。こうした『有事』の気配が漂う局面では、株式からコモディティへとマネーが流れやすくなるのがセオリーです」（松本氏、以下「」も）

連日のように報じられる金価格の最高値更新。しかし、松本氏がそれ以上に警戒を呼びかけるのが、金の裏で個人投資家の資金が流れ込んでいる「銀（シルバー）」への投資だ。

太陽光パネルなどの産業需要も旺盛で、一見すると魅力的な投資先に映るが、そこには無視できない警戒すべきポイントがあるという。

「直近で銀価格が急騰していますが、これには最大限の警戒が必要です。私が判断材料としているのは『金銀比価（ゴールド・シルバー・レシオ）』です。金価格を銀価格で割ったこの指標が、一時40倍台まで急低下しました」

これは1998年以来、約28年ぶりの歴史的な低水準。つまり長期で見ると、銀が金に対して異常に割高なゾーンに突入しているのだ。

「振り返れば、2025年4月から5月頃にかけては100倍程度で推移しており、当時は金に対して銀が極端に割安な水準にありました。ですが、そこから直近の半年間で銀価格が3倍に急騰したことで、このギャップが一気に埋められてしまったのです」

加えて松本氏は、過去の教訓を忘れてはならないと語気を強める。

「過去、2011年や2021年に銀が暴騰した際も、この比率が極端に下がった後には決まって大暴落が起きています。今、このタイミングで銀へ一括投資するのは、高値掴みのリスクが極めて高いと言わざるを得ません」

「ポスト中国」の筆頭、インドではなかった

米国株が割高、金に続き、銀も過熱気味......。では、消去法で残る割安な成長株はどこにあるのか。これについて、松本氏は「目を向けるべきは割安な国、つまり新興国です」と話す。

「インドなども人気ですが、私がなかでも注目しているのが『ベトナム』です。ベトナムの代表的な株価指数である『VN30』のチャートを見てください。直近1年で57％も上昇しており、現在も強い上昇トレンドが継続中です。また、これはマネーゲームではなく、実体経済の成長、特にGDPの伸びが株価を裏付けています」

かつて「世界の工場」と呼ばれた中国から、生産拠点がベトナムへとシフトしている。その恩恵が、今まさに数字となって表れ始めているのだ。

「2023年頃から自動車工場などの製造拠点がベトナムに集積し始め、それが今、本格的に稼働して利益を生み出しています。国が発展するプロセスとして、第一次産業から始まり、製造業、そしてサービス業へと産業構造が高度化していきますが、今のベトナムはまさにその第三次産業の発展期に入りました」

とりわけ松本氏が注目するのは、銀行セクターの伸びだ。ここには新興国特有の成長ロジックがある。

「VN30などの指数構成を見ると、銀行や金融サービスの比率が高いことに気づきます。これは経済成長の証です。企業が大きくなればなるほど、より巨額の融資が必要になります。融資額が増えれば、銀行はより多くの利ざやを稼げるようになる。ベトナムでは今、製造業の拡大に伴ってこの好循環が生まれており、それが銀行株、ひいては指数全体を押し上げているのです。不動産や素材セクターが伸びているのも、インフラ開発が進んでいる証拠でしょう」

具体的な投資先として、松本氏は「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」のような広範なインデックスファンドに加え、より国を絞った戦略も有効だとする。

「ベトナム単体に投資するなら、『イーストスプリング・ベトナム株式ファンド』（新NISA成長投資枠対象）が候補に挙がるでしょう。信託報酬（経費率）は0.98％程度。米国のインデックスファンドに慣れていると高く感じるかもしれませんが、アクティブファンドが多い新興国株の中では比較的良心的な水準です」

新興国株は5%から。2026年の資産防衛術

最後に、これからの不安定な相場を乗り切るための「理想のポートフォリオ」について聞いた。米国株一辺倒のリスクを回避しつつ、資産を増やすための黄金比率とは。

「まず鉄則として、米国株の比率を50％以上にしないことです。多くの人がS&P500に全財産を賭けるような投資をしていますが、それはリスクが高すぎます。残りの50％をどう配分するか。コモディティ、暗号資産、債券、新興国株式に分散させます。新興国株に関しては、まだ保有していない人が多いと思いますが、まずはポートフォリオの5％程度の小規模から始めてみるのがよいでしょう」

松本氏の提案する戦略は、攻めと守りのバランスを重視したものだ。

「ただし、新興国株はボラティリティが高いので、最大でも資産の10％までが上限です。長期的にはやはり米国経済の強さが勝る可能性が高いので、コアは米国株（40〜50％）に置きつつ、サテライトとして新興国やコモディティでリターンを狙う。

そして忘れてはならないのが、債券などの守りの資産です。これから数年間は、ただ指数を買って放置すれば儲かるような簡単な相場ではありません。だからこそ、国も資産クラスも分散させる『真の分散投資』が、あなたの資産を守る最大の武器になるのです」

「米国株、金、銀さえ買っておけばいい」という思考停止の投資から脱却できるかどうかが、今後の資産形成の成否を分けるターニングポイントとなるだろう。

松本侑／投資スクール「Financial Free College（FFC）」を運営する株式会社バイアンドホールドCEO。平成元年生まれ。千葉県出身。國學院大学文学部史学科卒業。難関大学向け大学受験塾講師として働きながら本格的に投資を開始するが、最初の3年間は損失が続く。試行錯誤を重ねた結果、長期投資を軸としたスタイルを確立。2020年には適応障害を発症したが、資産を4,000万円に増やし、サイドFIREを達成。35歳に純資産額1億円突破。

