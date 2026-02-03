テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が2日深夜に放送された同局「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2・36）に出演。高校時代に交際していた彼氏がデート中にとった驚きの行動を振り返った。

今回は前回に引き続き新企画「マダム綾香の部屋」の後編が放送された。同企画は同局の弘中アナウンサーがモデルやインフルエンサーなどの芸能活動をしている女子高生6人の悩みを聞いて解決するというもの。

その中で、モデル・俳優として活躍する野乃ジゼルから「友達の話なんですけど」と前置きしてから「彼氏とその友達の食の好みが全然違うらしくて。いい妥協案ってあると思いますか?」と尋ねられた。

これに弘中アナは「その話を聞いて凄い今思い出したのが、10代の時に付き合っていた彼氏がいて。男の子ってみんなそうじゃん。凄いガッツリ系が好きで、2人で歩いている時に“凄いおなか空いた”って言われて…」と高校時代の彼氏がデート中に驚きの行動をとったことが問題として出題された。

この問題に「これね、本邦初公開のエピソードトーク」と告白。お笑いタレント・みなみかわから「それは相当驚いた?」と聞かれると「びっくりしました!」としたが「でも多分、男子からしたらそんな（驚かない）」と伝えた。当時の彼氏はアイスホッケー部で「常におなか空いてるって感じの男の子」と振り返った。

解答タイムでは東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司が「カバンの中のパンを出して食べる」、みなみかわが「家から持ってきたおにぎり（弁当）を食べる」とした。正解VTRで弘中アナは「『てんや』に入っていったの。1人で」と明かした。

これに女子高生たちは「えぇ…」「嫌だ」とドン引き。この反応に弘中アナも「怖いよね?怖いでしょ?ヤバいよね」と当時の彼氏の行動が自身も衝撃を受けたことを振り返った。それでも今は笑い話のようで「めっちゃおもしろいでしょう。普通に歩いてたんだよ、原宿」と笑った。