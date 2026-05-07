5月7日放送のABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第10話で、専業主婦志望のリノ（28）と現実主義で外資系企業勤務のナオキ（29）がついに最終決断を下した。【映像】彼女の決意を聞いた彼氏の答え「俺は…」7日間の旅を通して、2人の価値観は激しく衝突してきた。結婚したら仕事を辞めたいと願うリノに対し、効率を重視するハイスペックなナオキは「働かない考え方は認めていない」とバッサリ。一時