2月2日までに、元KAT-TUNの亀梨和也が自身のYouTubeチャンネルを更新。愛犬とのプライベート動画を公開したが、ある場面で亀梨が放った言葉が注目を集めている。

亀梨は、「【ほのぼの】愛犬ジェリー＆チビクロとお買い物したりドッグランで遊んだり休日デートで癒されました」と題した動画をアップ。12分ほどの動画で、2匹の愛犬とのまったりとした休日を公開した。

「東京・有明にある『HOT DOG TOWN Ariake』という施設を訪問した亀梨さん。動画前半は、ワンちゃんたちのおもちゃを購入し、雨の日でも遊べる室内ドッグランで愛犬と戯れる様子を披露していました。

穏やかに遊ぶなか、途中に別のワンちゃんが合流すると、チビクロちゃんがそのワンちゃんに反応。威嚇するチビクロちゃんに『いけない』と叱ったのです」（芸能プロ関係者）

“ダメ” という意味で数回「いけない」と優しく諭した亀梨。日ごろのしつけの様子が垣間見えたが、その発言にファンは反応。Xには、その叱り方がある人と共通していると話題に上がっていた。

《怒り方が田中みなみと一緒》

《パートナーと怒り方似てくるってあるよね…》

《相当な時間を一緒に過ごさないとあり得ないやつ。笑》

元TBSアナウンサーで現在はフリータレントの田中みなみと、叱り方が一緒だと指摘されたのだ。前出の芸能プロ関係者によると、実際に田中も愛犬を叱る場面をたびたび見せていたと振り返る。

「2023年3月、女優・仲里依紗さんのYouTubeチャンネルに出演した田中さん。撮影は田中さんの自宅でおこなわれ、愛犬が吠える場面もありました。その際、田中さんは口に指を当てて『いけない』と一言。撮影中に吠えないようにと愛犬の目を見ながら叱っていたのです」

今回、亀梨が公開したしつけの言葉で、田中の発言を思い出すファンが続出。背景には2人の親密な関係がある。

「2人は2023年9月におこなわれた雑誌の対談で意気投合し、2024年1月に真剣交際が報じられました。亀梨さんの事務所は当時『仲良くさせていただいている』と交際を否定せず、その後も結婚間近と言われていました。

しかし、2025年10月下旬には、『女性セブン』が破局を報道。価値観のズレや多忙などの理由があがりました。ただ、新恋人が発覚したわけでもないので、いまでも交流がある可能性はありますよね。いずれにせよ、ゴールインまで意識したほどの “親密ぶり” を、多くの人が思い出したのは間違いないでしょう」（芸能ジャーナリスト）

復縁することはないのだろうか……。