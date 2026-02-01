大賞は「子のイヤイヤと物価高」！CO・OP共済「育児あるある川柳」結果発表

コープ共済連が、第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」の結果を発表しました。

2025年10月1日から10月31日にかけて実施され、応募総数26,934件の中から入賞した22句が決定しています。

コープ共済連「第5回 CO・OP共済 育児あるある川柳」

CO・OP共済 育児あるある川柳 結果発表

「さまざまな育児の形を応援し、くらしに寄り添うCO・OP共済」をコンセプトに2021年度から開始した育児あるある川柳。

5回目となる今回も、子育ての喜怒哀楽をユーモラスに反映した句や、昔から変わらないパパ・ママ・じいじ・ばあばの想いを描いた作品が多数寄せられました。

最優秀賞

「いつ終わる？ 子のイヤイヤと 物価高」（ぴょん吉）

優秀賞

「あいあうう〜 自動翻訳 アイラブユ〜」（いとママ）

ママの育児賞（5作品）

その他の入賞作品

「かわいさの ピーク毎日 更新中」（とんかん）

「思春期と 戦う母は 更年期」（スマイリー）

「咀嚼音 聞こえぬように 食べる菓子」（あらちろりん）

「育児中 ミャクミャクくらい 目がほしい」（はむ）

「かくれんぼ ちいさな寝息 みつけたよ」（sato）

パパの育児賞（5作品）

「サンタにも 予算があると 伝えたい」（劇団員 梅夫）

「川の字の 2画目だけが よく動く」（しゅくまんぼ）

「テレワーク 背後で踊る パンツマン」（あきとパパ）

「毎朝の 寝癖のアート ビジュいいじゃん」（papason）

「気がつけば 趣味が子どもに なっていた」（白環灯）

みんなの育児賞（5作品）

「孫生まれ 人生初の 推し活中」（れるるママ）

「割れ物を おろすが如く 寝た子置く」（えぼち）

「泣きながら イタズラもする 二刀流」（てっちゃん）

「子が育ち 老朽化する 家と親」（翼ハヤテ）

「寝かしつけ 終えて夫婦で グータッチ」（さごじょう）

プレママ・パパ賞（5作品）

「ただ無事に 産まれてくれと 祈る日々」（モーすけ）

「出産は 当たり前じゃない 奇跡だよ」（ぺいさん）

「子の名前 はじめましての プレゼント」（ながゆ）

「いつまでも 電子化しないで 母子手帳」（なべ）

「スマホ見て 知識が増えて 不安増す」（トン汁）

審査員コメント

審査員：西山 ともこ さん

審査員の西山ともこさんは、以下のように語っています。

今年も育児あるある川柳の季節がやって来ましたね！

私自身が育児中ということもあり、この時をとても楽しみにしていました。

今年も作品を読むたびに思わずニコニコしたり、わかるー！と言ってしまいました。

短い言葉にトレンドを交えながら、作者さんの笑い、涙、奮闘、そして家族の絆を、心に届けるインパクトが今年の作品は凄かったです！

育児の楽しさや大変さを共有でき、前向きになれる作品が揃いました。

子育て中の方も、これから子育てを迎える方も共感できる川柳が満載です。

コープ共済連「第5回 CO・OP共済 育児あるある川柳」の紹介でした。

