没後20年、伝説の生涯！CTV MID ENJIN「Remembering TOKONA-X」

2004年に26歳の若さでこの世を去った伝説のラッパー、TOKONA-X(本名：古川 竜一)。

マイクを握ったわずか10年間で日本のヒップホップシーンに強烈な“センセーション”を起こした彼のドキュメンタリー「Remembering TOKONA-X 20th Anniversary Documentary KING OF BULLSH*T THE SAGA OF TOKONA-X」が、2026年1月29日(木)よりAmazon Prime Videoにて世界配信されます。

CTV MID ENJIN「Remembering TOKONA-X 20th Anniversary Documentary KING OF BULLSH*T THE SAGA OF TOKONA-X」

配信日時：2026年1月29日(木)午前9:00より配信開始 (日本時間)

※本作は世界同時配信となります

※配信開始時刻は国・地域により異なります

アメリカ西海岸 現地時間1月28日(水)16:00より配信開始アメリカ東海岸 現地時間1月28日(水)19:00より配信開始

配信プラットフォーム：Amazon Prime Video

監督：DJ RYOW

2004年に突如この世を去ったラッパー、TOKONA-Xのドキュメンタリー作品。

TOKONA-Xの遺志を継ぎ、第一線で活動を続けるDJ RYOWがキャリア初の監督を務めます。

生前にリリースした数々の楽曲と、背景に透けたTOKONA-Xの人間性は、没後20年が経過した今もなお人々を惹きつけて止みません。

本編は、遺された家族をはじめ、当時を知る仲間や関係者、没後のリミックス作品へ客演したアーティストなど、総勢58名によるリアルな証言で紡いだ101分のドキュメンタリーです。

日本屈指のヒップホップレジェンドの生い立ちと、歩んだ軌跡から紐解いていきます。

このドキュメンタリーは、2025年5月からAbemaでの配信をスタートし、全国7都市8か所(名古屋・新宿・池袋・京都・札幌・沖縄・横浜・大阪)の劇場で上映。

2025年12月末には世界配信をPRするプレミアム上映がアメリカ・ニューヨークにて開催されました。

名古屋から日本を代表するラッパーとして今も伝説と語り継がれる生き様と日本のHIPHOPカルチャーの歴史を届ける作品です。

CAST

総勢58名によるリアルな証言で紡がれています。

古川真美子古川小町古川正靖古川茂治ACKEE ＆ SALTFISHAK-69ANARCHYANTY the KUNOICHIBrooklyn YasCAZULDABO(NITRO MICROPHONE UNDERGROUND)DJ AKIODJ DOPEMAN a.k.a. The Ghetto NavigatorDJ FIXER(M.O.S.A.D.)DJ MOTO“E”qual(M.O.S.A.D.)G-Conkarah(guiding star)G.CUE(PHOBIA OF THUG)HIROYAILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB)Kento MoriK.K(CALUSARI)LOKUMACCHO(OZROSAURUS)MASHMummy-D(RHYMESTER)OLEE LOUONIRick SteelROWSHI(SHITAKILI IX)R-指定(Creepy Nuts)RYUZOSOCKSSYGNALTOMOT-Pablow(BAD HOP)TWIGYU.X.I(DIEDRO LOS DIABLOS)￥ellow BucksZeebra青山 淳一アカツカツヨシ(CHOCO BROTHERS)荒野政寿伊藤雄介宇多丸(RHYMESTER)岡田麻起子岡本正勇漢 a.k.a. GAMI北川克彦小松真実茂千代(DESPERADO)孫GONG(ジャパニーズマゲニーズ)刃頭(ILLMARIACHI)般若紅桜若野桂呂布カルマ

TOKONA-X プロフィール

1978年10月20日生まれ。

本名、古川竜一。

幼少期を神奈川県横浜市で過ごし、中学校入学前に、父親が暮らす愛知県常滑市へと移り住みました。

以降、名古屋市を拠点にラッパーとしての活動を開始。

ステージネームは、地元である「トコナ-メ」に由来しています。

比類なき個性を宿したラップと、圧倒的迫力のライブパフォーマンスに加え、数々の“伝説”を残したその人間性も多くの仲間やファンから愛されました。

経歴

1996年：伝説的日本語ラップイベント「さんピンCAMP」出演 (当時17歳)1997年：ILLMARIACHI /「THA MASTA BLUSTA」リリース1999年：MASTERS OF SKILLZ / “M.O.S. / E.A.T.”リリース2002年：M.O.S.A.D. /「THE GREAT SENSATION」リリース2003年：DEF JAM JAPANと契約、メジャーデビュー2004年：シングル“知らざあ言って聞かせやSHOW”リリース2004年11月22日：急逝 (享年26歳)2005年：DJ RYOW feat. TOKONA-X / “WHO ARE U ?”リリース

DISCOGRAPHY

シングル「知らざあ言って聞かせやSHOW」

01. 知らざあ言って聞かせやSHOW02. 知らざあ言って聞かせやSHOW -instrumental-

アルバム「トウカイXテイオー」

01. They Want T-X ~INTRO~02. Nexxxt Big Thing03. HOW We ROLL ~who tha finest.who tha biggest~ feat.DABO/BIGZAM/Mr.OZ04. Let me know ya… feat.Kalassy Nikoff05. Oh my goodness feat.AKIRA (M.O.S.A.D.)06. H207. I Just Wanna… feat.SYGNAL08. I’m in Charge09. Dirty go around feat.asm.10. 女子大ROCK feat.LOKU/WATT/Killa-D/MASH/ANTY the 紅乃壱/KEISHI/DJ abu11. Twin Peaks feat.EQUAL (M.O.S.A.D.)12. -SKIT-13. BAD若旦那 ~いんだくらぶ~14. New York New York15. Where’s my hood at? feat.MACCHO (OZROSAURUS)16. Do U Want it again ~OUTRO~ feat.ia

劇場上映情報

全国各地で劇場上映も実施されました。

料金は一律2,000円(税込)で、特典チケット付き、限定GOODS販売も行われました。

会場日程／期間名古屋 センチュリーシネマ名古屋11月22日(土) 14:25 〜 (特別追悼上映)沖縄 ミハマ7プレックス12月12日(金)〜12月18日(木)大阪 なんばパークス12月19日(金)〜12月25日(木)横浜 ローソン・ユナイテッドシネマみなとみらい12月19日(金)〜12月25日(木)

総勢58名のリアルな証言で紡がれる、日本屈指のヒップホップレジェンドの生き様と日本のHIPHOPカルチャーの歴史を紐解くドキュメンタリーです。

CTV MID ENJIN「Remembering TOKONA-X 20th Anniversary Documentary KING OF BULLSH*T THE SAGA OF TOKONA-X」の紹介でした。

FAQ

ドキュメンタリーの上映時間は？

本編は101分です。

ドキュメンタリーには誰が出演していますか？

遺された家族、当時を知る仲間や関係者、没後のリミックス作品へ客演したアーティストなど、総勢58名が出演しています。

ドキュメンタリーはどこで視聴できますか？

Amazon Prime Videoで世界配信されています。

