『アストリッドとラファエル　文書係の事件録』シーズン6、2月24日（火）より見放題で最速配信！

日本で大人気のフレンチミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』の最新シーズン6が、2月24日（火）よりJ:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」にて見放題で最速配信となることが発表された。

徹底考察！シャーロック・ホームズ好きが『アストリッドとラファエル』を見るべき理由 「J:COM STREAM」で配信中の『アストリッドとラファ … 徹底考察！シャーロック・ホームズ好きが『アストリッドとラファエル』を見るべき理由

クリフハンガーだったシーズン5に続く新展開とは？

『アストリッドとラファエル』は2019年にフランスの公共放送France 2でスタート。論理的で繊細な頭脳派の文書係アストリッドと直感的で大胆な行動派の警視ラファエルという正反対の二人が、お互いの足りない部分を補いながら助け合いつつ次々と難事件を解決していく。事件解決に対する情熱を共有することで二人の距離も徐々に縮まり、唯一無二の親友となっていくストーリーが好評を博し、すでにシーズン7が進められていることが明らかに。日本国内でも2021年に放送がスタートし、海外ドラマやミステリーのファンをはじめとした幅広い層から熱狂的な支持を得ている。

アストリッドと恋人テツオの結婚式が行われる中、参列していたラファエルが毒を盛られるという衝撃の展開で幕を閉じたシーズン5。続くシーズン6では、アストリッドとラファエルが超常現象やアフリカの呪物、数学理論、謎に満ちた悪魔の儀式など、これまで以上に謎めいた新たな事件に挑んでいく。毒殺未遂事件がアストリッドとラファエルの絆にどのような影響を及ぼすのか、そしてアストリッドがテツオの秘密に直面するなど、二人の私生活にも新たな局面が訪れる。事件の謎解きはもちろん、二人の友情の行方からも目が離せない！

J:COM STREAMでは、現在シーズン1〜5が見放題で配信中。最新シーズンの前にこれまでのストーリーをおさらいしたい人も、まだ見たことのない方もこの機会をお見逃しなく！ また、J:COMのWebマガジン「J:magazine!」では、アストリッド役サラ・モーテンセンのインタビューを公開中（https://jmagazine.myjcom.jp/category/foreigndrama/post001060/）だ。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6 あらすじ

アストリッドとテツオの結婚式の最中、結婚指輪に仕掛けられた神経剤の影響で倒れたラファエル。彼女の入院中、幽霊ハンターで人気の配信グループの一人が自宅でピアノに押しつぶされて死亡しているのが発見され、アストリッドは病室のラファエルと一緒に捜査に参加することに。超常現象やそれを使った詐欺の疑いとともに、謎の霊能者が捜査線上に浮上するが…。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6（全8話）配信情報

シーズン6…J:COM STREAMにて2月24日（火）1：00より全8話一挙配信

シーズン1〜5…J:COM STREAMにて配信中

シーズン6は、ミステリーチャンネルで2月23日（月・祝）16時より独占日本初放送（全8話一挙放送）。シーズン1〜5は2月21日（土）6：00より一挙放送。

フランスNO.1ドラマ『アストリッドとラファエル』シーズン7への更新が決定！ フランスのみならず日本でも熱狂的なファンを持つミステリードラ … フランスNO.1ドラマ『アストリッドとラファエル』シーズン7への更新が決定！

『アストリッドとラファエル』シーズン6のエピソードタイトル、続投キャストは？ 大人気のフレンチ・ミステリー『アストリッドとラファエル 文書 … 『アストリッドとラファエル』シーズン6のエピソードタイトル、続投キャストは？

『アストリッドとラファエル』サラ・モーテンセン、日本を舞台にしたスピンオフを作りたい 緻密なストーリーテリングと魅力的なキャラクター造形で観客を魅 … 『アストリッドとラファエル』サラ・モーテンセン、日本を舞台にしたスピンオフを作りたい

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.