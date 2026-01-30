楽天モバイルが契約数1000万回線突破記念キャンペーン「超楽天祭」を2月4〜18日に開催！楽天市場で最大3900円OFFクーポンなどの20以上の特典
|楽天モバイルの契約数1000万回線突破記念キャンペーン「超楽天祭」が2月4〜18日に開催！
楽天モバイルは29日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において契約数が2025年12月25日（木）に1000万回線を突破したことを記念してキャンペーン「超楽天祭」を2026年2月4日（水）10：00から2月18日（水）9：59まで開催するとお知らせしています。
他にも楽天トラベルでは楽天モバイルの契約者なら先着順で最大27％OFFとなり、楽天ラクマでは楽天キャッシュまたはポイントカード決済で最大10％ポイント還元、楽天ブックスでは最大500円割引クーポンが配布されるほか、楽天ぐるなびや楽天全国スーパー、楽天kobo、楽天Car、楽天GORA、楽天toto、楽天競馬、楽天ビューティ、楽天リーベイツ、楽天ビックなどの多くのサービスで期間限定の特典が用意される予定だとしています。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんな楽天モバイルが利用者やパートナー企業をはじめとする多くの支援によって2020年4月のサービス本格開始から5年8カ月で1000万回線に到達しました。
同社ではすでに1000万回線の突破を記念した特設Webページ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/feature/why-rakuten-mobile/ten-million/ ）を公開し、公式SNSおよび全国の「楽天モバイルショップ」にて特典を進呈するスペシャルキャンペーン「1,000万回線突破記念！年末年始 運試し」および「【1,000万回線記念】楽天モバイルショップでお見積もり＆エントリーで1,000万ポイント山分け！」を開催してきましたが、新たに超楽天祭を開催することになりました。
なお、1000万回線は2025年12月25日時点のBCP（Business Continuity Plan用途に販売しているプラン）回線を含めた「Rakuten最強プラン」および「Rakuten最強U-NEXT」、「Rakuten最強プラン ビジネス」、「Rakuten Turbo」、仮想移動体通信事業者（MVNO）および仮想移動体サービス提供者（MVNE）としてのサービスを合わせた契約数で、BCP回線を除くMNOおよびMVNO、MVNEを合わせた契約回線数は991万回線、MNO契約回線数（BCP、MVNOおよびMVNE除く）は914万回線とのことです。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天モバイル 関連記事一覧 - S-MAX
・楽天モバイル超楽天祭｜楽天モバイル
・楽天モバイル