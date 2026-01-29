【豊臣兄弟！】戦国の母・お市(宮あおい) 自害で幕を閉じた悲劇と、三姉妹を生かすため選び続けた生涯

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第2回「願いの鐘」で初登場した、織田信長（小栗旬）の妹・お市（お市の方 演：宮粼あおい）。

お市の方は、戦国一の美女、悲劇のヒロイン──そんなイメージで語られがちです。戦国の女性は史料が少なく、「名すら確定しない」「心情が残らない」という現実があります。

それでも、お市の方の人生を追うと見えてくるのは、娘たちを生かすために選び続けた一人の母の人間らしい強さです。

名すら確定しないという現実

お市の方は、1547年ごろ、織田信長の妹として生まれたと考えられています。ただし、生年や実名ははっきりしていません。「於市」「市姫」「秀子」など、複数の呼び名が伝わるのみです。

名前が定まらないという事実は、当時の女性の立場をよく示しています。個人として記録される存在ではなかった、ということです。

織田家という有力大名の家に生まれたことは、守られた立場であると同時に、自分の人生を自分で選べないことを意味していました。

政略結婚から始まった人生

1567年ごろ、お市の方は近江の戦国大名・浅井長政に嫁ぎます。織田家と浅井家の同盟を結ぶための、政略結婚でした。本人の意思がどこまで反映されたのかは分かりません。

当時の女性の心情を直接伝える史料は、ほとんど残されていないからです。この結婚によって、お市の方は大名家の正室となり、やがて三人の娘を産みます。

茶々、初、江。

のちに「浅井三姉妹」と呼ばれ、日本史の転換点に関わっていく女性たちです。

兄と夫が敵になる

1570年、織田信長が越前の朝倉義景を攻めたことをきっかけに、浅井長政は朝倉方につき、織田家と敵対します。兄と夫が、敵として向き合う立場になる。お市の方は、そうした状況に置かれました。

このときのお市の方の心情を伝える同時代史料は、ほとんどありません。ただ、政治的にも家庭的にも、非常に厳しい立場だったことは間違いありません。

1573年、織田軍によって小谷城は落城します。浅井長政と父・久政は自害し、浅井家は滅亡しました。お市の方と三人の娘は城を出て、織田方に保護されたと伝えられています。

彼女はこのとき、三人の娘を抱えた未亡人となりました。

以後の人生で、お市の方に突きつけられるのは、「自分がどう生きるか」ではなく、「娘たちをどう生かすか」という選択でした。

再婚に込められた現実

1582年、本能寺の変で織田信長が倒れると、織田家の内部は急速に不安定になります。その中で、お市の方は柴田勝家と再婚します。この婚姻は、感情よりも政治的な意味合いが強かったと考えられています。

再び、有力武将の正室として、政局の中心へ。当時の情勢を考えれば、それが娘たちを守るための現実的な選択だった可能性は高いでしょう。

落合芳幾画「太平記英勇伝十三：柴田修理進勝家」（東京都立図書館）

北ノ庄城での最期

1583年、羽柴秀吉と柴田勝家の対立は決定的となります。賤ヶ岳の戦いで勝家が敗れ、北ノ庄城は包囲されました。

最終的に、勝家とお市の方は城内で自害したと伝えられています。お市の方は、37歳前後で生涯を終えました。

三人の娘を秀吉のもとへ送り助命を願ったという話もありますが、これは後世の記述による部分が大きく、史実としては慎重に扱う必要があります。

実はある「お市生存説」

一方、お市の方には生存説も存在します。それは、北ノ庄城が落城する前夜、お市は城の裏手を流れる川から脱出し、勝久寺（現在の福井県坂井市三国町）へと落ち延びたという説です。

また、三国湊の豪商・森田家に匿われたとも伝えられています。森田家は、織田信長を財政面で支えた商人の一人でした。その後、旧浅井家家臣の手引きによって近江国へ移り、お市は50歳前後まで生き延びた――何ていう話もあるようです。

ただし、この説を裏づける同時代史料は確認されていません。

浅井長政夫人像（高野山持明院蔵）

母の強さは、目立たない

お市の方自身は、政治の前面に立った人物ではありません。しかし、娘たちは違いました。

茶々は豊臣秀吉の側室となり、秀頼を産み、豊臣政権後期に大きな影響力を持ちます。初は京極高次に嫁ぎ、大坂の陣では和睦に関わったとされます。江は徳川秀忠の正室となり、将軍家と皇室をつなぐ系譜を残しました。

結果として、お市の方は、血縁によって複数の政権を結びつけた存在となりました。母の強さとは、何かを成し遂げることではなく、選択肢が少ない中で、それでも選び続けることなのかもしれません。

お市の方は、正解を知っていたわけではありません。ただ、その時その時で、娘たちが生き延びる可能性のある道を選び続けただけでした。それが、戦国時代を生きた一人の母の、とても現実的で、人間らしい強さだったのだと思います。

