¡¡¥Á¥ê¤Ç¶õÈô¤Ö±ßÈ×·¿¤Î£Õ£Æ£Ï¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Ò£Å£Ä£´£³¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Á¥êÆîÉô¥é¡¦¥¢¥é¥¦¥«¥Ë¥¢½£¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¸©¥¯¥é¥ì¥¦¥¨¤Ç£²£´Æü¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤ÏÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¹Ò¶õ¸½¾Ý¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£±ßÈ×¾õ¤Î´ñÌ¯¤ÊÊªÂÎ¤¬¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ëº¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÜ·â¼Ô¤Î¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Ó¥¹¡¦¥â¥é¥ì¥¹»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥¯¥é¥ì¥¦¥¨¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤¢¤ëµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤³¤ÎÊªÂÎ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÌÜ·â¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊªÂÎ¤Ï¶âÂ°Åª¤Ê±ßÈ×·Á¤Î³°´Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÁá¤¯¡¢°ÛÍÍ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢»ë³¦¤«¤éÆÍÁ³¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î£Õ£Æ£Ï¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥Ñ¥ó¥°¥¤¥ì¥Õ»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢Â³»£±Æ¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Î£±Ëç¤Ç¤Ï¡¢£Õ£Æ£Ï¤¬ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤Ë±£¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂ°¼Á¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ææ¤ÎÊªÂÎ¤ÎÀµÂÎ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ£Ó£Î£Ó¾å¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢±§Ãè¤«¤é¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÌÜ·â¤·¤¿¥¯¥é¥ì¥¦¥¨¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¡¢´ûÃÎ¤ÎÊªÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£