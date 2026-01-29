優れた燃費性能とファッショナブルな外観に注目

ヤマハのグループ会社であるPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing（ヤマハ・インドネシア）は、原付二種スクーター「Fazzio（ファツィオ）」シリーズの2026年モデルを発表しました。

このFazzioは、シンプルかつモダンなデザインが特徴のスクーターで、排気量124.86ccのブルーコアエンジンを搭載しています。

2025年春の東京モーターサイクルショーで既に公開されており、日本国内では秋以降の導入予定とアナウンスされていました。

海外仕様モデルでは、マイルドハイブリッドシステムが搭載されており、スターターとジェネレーターを一体化した「Smart Motor Generator System」を活用し、発進から最大3秒間、モーターによる加速アシストを行えます。

加えて、環境性能を高めるアイドリングストップ機能も備えることで68.9km／リッターという優れた燃費を実現しています。

利便性を高める装備も充実しており、ベースグレードとなる「Hybrid」には、フルデジタルメーターやUSBソケット、スマートフォンと連携できる「ヤマハモーターサイクルコネクト」が搭載されています。さらに、容量17.8Lを確保したシート下スペースやダブルフックカラビナも装備されます。上位グレードの「Hybrid Lux」と「Hybrid Neo」では、これに加えてスマートキーシステムが採用されています。

日本市場でも人気の高い原付二種カテゴリーのモデルであるため、国内導入時のカラーラインナップがどのようになるのか、注目が集まります。