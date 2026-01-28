米・ニューヨークで開催された全米野球記者協会（BBWAA）主催の晩餐会（1月24日＝現地時間）にドジャースの大谷翔平選手（31）が2年ぶりに出席。妻の真美子さん（29）も初参加し、ふたりのファッションも米メディアやSNSで大きな注目を集めた。

【全身を見る】真美子さんがつけていた1万6500円のイヤリング、オフショルダーのネイビードレス姿

大谷が着ていた濃紺のダブルスーツは、ブランドアンバサダーを務めるBOSSの「BOSS Made to Measure」シリーズのオーダーメイド濃紺スーツ。

米誌『Sports Illustrated』は、「ドジャースのスーパースター（大谷）は、自身4度目のMVP受賞を祝った。だが、この夜のディナーショーの主役は彼の妻だった」「黒いドレスを華麗に着こなした彼女は、まさに別人のように見えた」と真美子さんのエレガントな着こなしを絶賛している。

この日のスタイリングは、真美子さん自身が決めたという。当日の装いについてファッション誌編集者が明かす。

耳元で輝くハンドメイドジュエリー

「真美子さんの耳元で上品に輝いていたのは、日本のブランド『La Chiave（ラ・キアーヴェ）』のイヤリングです。紫金石、パイライト、チェコグラス、クリスタルグラスといった異なる表情の石たちが使われ、アトリエでデザイナーがオールハンドメイドで製作しています」

このイヤリングの価格は1万6500円。これまで真美子さんはスーパースターの妻でありながら、ファストファッションを普段から着用するなど、その一般的な金銭感覚が多くの女性に好感をもって受け止められていた。このブランドについてファッション誌関係者が続ける。

「ブランド名の『La Chiave』はイタリア語で『鍵』を表す言葉です。デザイナーは高橋真也子さん。高橋さんは宮城県に生まれ、和裁の師範である祖母の影響で手仕事に、 ブティックオーナーである母の影響でファッションに興味を持ったといいます。

コラージュや刺繍などを行いながら、早稲田大学法学部を卒業し、2007年イタリア・ミラノへ。ヨーロッパの文化と現地で出会ったガラスや天然石、大胆なデザインのジュエリーに魅せられ、独学でジュエリーメイキングを開始。 帰国後の2010年、コスチュームジュエリーブランド 『La Chiave』を立ち上げたという経歴をもちます」

真美子さんは、世界中で集めた天然石やガラスを用いて1点ずつハンドメイドで仕上げる職人技のジュエリーを選んでいたのだ。堅実で妥協のない丁寧な仕事をしているメイドインジャパンのブランドを晴れの場でセレクトした真美子さん。派手すぎない高価すぎないシックなイヤリングが内面からの輝きをいっそう引き立てていた。