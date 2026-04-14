◇MLBドジャース4−0メッツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督は右肩付近に死球を受けた大谷翔平選手について言及しました。初回、大谷選手が左腕デービッド・ピーターソン投手から右肩付近に死球を受けて絶叫。表情をゆがめますが、昨季から47試合連続出塁で球団4位タイの記録となります。さらに無死1、2塁から3番のウィル・スミス 選手がセンターへのタイムリーヒット。大谷選手が先制のホームを踏