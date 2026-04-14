球場と寮以外に向かった場所イチローの持つ日本選手記録の43試合連続出塁の記録を更新するなど、投打ともに今シーズンも絶好調の大谷翔平（31）。連日のように報じられる異次元の活躍は、世界中のファンを熱狂させている。しかし、その圧倒的な成績は一朝一夕に築かれたものではない。大谷選手が‛13年に北海道日本ハムファイターズに入団した当初、千葉・鎌ケ谷の寮には連日多くのマスコミが詰めかけていた。しかし、彼らの