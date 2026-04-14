インスタグラム更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が14日、自身のインスタグラムを更新。現地13日の本拠地メッツ戦で起きた珍事の写真を、ストーリー投稿に3連発で“自虐投稿”した。大谷はこの試合「1番・DH」で先発出場。初回の打席、左腕ピーターソンの3球目が右肩付近を直撃し、打席で珍しく「オウ！」と大きな声を上げた。思わず飛び上がって悶絶。そのまま一塁まで猛ダッシュで到達した。さらに6回の第4打席で