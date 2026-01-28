MLB公式サイトは24日（日本時間25日）、「昨季のブレイクスターの“2026年版”になり得る10選手」と題した記事を公開。「カル・ローリーの2026年版は誰か」という項目で、レッズのエリー・デラクルーズ内野手をピックアップした。記事ではデラクルーズを「MVP級へ到達し得るスター候補」と位置付け、今季の本格覚醒に期待を寄せている。

■昨季は「太ももの部分断裂」を抱えてプレー

公式サイトは、デラクルーズを「万能すぎる才能は、あまりにもエリート級だ」と表現。パワー、スピード、守備の伸びしろを全て兼ね備える稀有な存在であると称賛した。

デラクルーズは昨季前半戦、打率.284、18本塁打、63打点、25盗塁、OPS.854の好成績をマークするも、後半戦はわずか4本塁打、12盗塁、OPS.666と数字を落とした。同記事によると、太ももの部分断裂を抱えながらプレーしていたようで、健康に過ごせれば大きな飛躍を遂げる可能性があると見立てた。

また、「もし――これは本当に大きな『もし』だがエラーを減らせるなら」と前置きした上で、球界最高の選手の一人になれると言及。昨季遊撃手ワーストの26失策を記録した、守備の改善が最大の課題であると指摘した。

特集では、デラクルーズ以外にも昨季と比較しながら今季のブレイク候補を紹介。「ピート・クロウ＝アームストロングの2026年版は誰か」という項目では、デンゼル・クラーク外野手（アスレチックス）、「ジュニア・カミネロ」の項目では、ジャック・カグリオーネ内野手（ロイヤルズ）、投手からは、「ポール・スキーンズ」の項目でジェイコブ・ミシオロウスキー投手（ブルワーズ）、「山本由伸」の項目ではチェイス・バーンズ（レッズ）など、投打5人ずつ計10選手をピックアップ。スターの原石たちの成長に注目を寄せた。