¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÊÆ¹ñÂåÉ½µß±ç±¦ÏÓ¥¦¥£¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¤òÆÈÀêÄ¾·â¡¡ÂÐÂçÃ«æÆÊ¿¤òÇ®Ë¾¡ÖºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×
¡¡£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¡¢¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ËÜ»æ¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡££×£Â£Ã¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£µÇ¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï£¶£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£·¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£µ¡¢£·£²²ó¤òÅê¤²£¹£±Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¿ÈÄ¹£±£¹£¶¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë£¹£µ¡Á£¹£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£³¡Á£±£µ£¶¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥·¥ó¥«¡¼¤Ï°ÒÎÏ½½Ê¬¤Ç¡¢ºòµ¨¤ÎÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«£²ËÜ¤À¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤Ä¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
¡Ö¡ÊÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¡Ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¤«¤é£±£±·î¤Î´¶¼Õº×Á°¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¡½¡½Ä¾ÀÜ¤«
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡£ËÍ¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£½Ð¿È¤Ç¡¢Èà¤â¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î»Ô³°¶ÉÈÖ¤Ç¡¢ËÍ¤ÏºÇ½é¡¢¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤Ç¡¢º¾µ½ÅÅÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÂçÄñ¤¬º¾µ½¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤À¤±¤ÉÈà¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥á¡¼¥ë¡ÊÎ±¼éÅÅ¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¡½¡½²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡ÖÈà¤é¤âËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤ÇÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤Ï
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¹¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¸÷±É¤Ç¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤«
¡Ö¤¦¤ó¡¢¾¯¤·¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£ÉáÃÊ¤è¤ê£²½µ´Ö¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤«¤Ê¡£ÉáÄÌ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡¡½¡½£²£´Ç¯£µ·î¤Ë±¦¥Ò¥¸¤ò¼ê½Ñ¡¢Éüµ¢¤·¤¿£²£µÇ¯¤Ï¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿¡£²¿¤«¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤«
¡Ö¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥±¥¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾¯¤·Íý²ò¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Ê¤É¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï¤½¤ì¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢ËèÆü¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Æ¤ëºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£·ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡ÊÆóÎÝÂÇ¡Ë¡¢£±»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¡££×£Â£Ã¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐÀï¤Ç¤¤½¤¦¤«
¡ÖÈà¤È¤Ï²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÊÆ±ÃÏ¶è¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ë£·ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éÈà¤ÈÂÐÀï¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤À¤«¤é¡¢º¸Åê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡£¤Ç¤âÈà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤À¡£ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ï
¡Öº£½µ¤ÎÆüÍË¤Ë¡Ê¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¥Õ¥©¡¼¥È¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¹çÎ®Í×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤À¤Ê¡×
¡¡¡½¡½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ£²£²¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï
¡ÖËÍ¤Î£²£²ÈÖ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£²£²ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤Ù¤¤À¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¤Ã¤È¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤«ÇÔ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£Áá¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×