Appleは26日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において旧バージョン「iOS 12」の最新版「iOS 12.5.8（16H88）」および「iPadOS 12.5.8（16H88）」を提供開始したとお知らせしています。

対象機種はiOS 12の対応機種ながら次のバージョン「iOS 13」以降や「iPadOS 13」以降には対応しないiPhone 5sおよびiPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3、iPod touch（第6世代）で、それぞれ無料でアップデート可能です。変更点はiMessageやFaceTime、デバイスのアクティベーションなどの機能に必要な証明書の有効期限が延長され、2027年1月以降も引き続いて利用できるようになるとのことで、セキュリティーアップデートについては少なくともCVEに登録されている脆弱性はないということです。

なお、iPhone 6およびiPhone 6 PlusにおいてiOS 12.4.3〜12.5.7では「IIJmio」や「mineo」などのVoLTEに対応したau回線の仮想移動体通信事業者（MVNO）の携帯電話サービスが使えない不具合がありますが、iOS 12.5.8でも同様に手持ちのiPhone 6 Plusとmineo（Aプラン）のVoLTE対応SIMではアンテナマークが「圏外」となってしまって利用できない状態となっています。

その他、同社では合わせてiPhoneやiPadなど向けに最新の「iOS 26.2.1」および「26.2.1」、それより古い機種の「iOS 18.7.4」および「iPadOS 18.7.4 」、「iOS 16.7.13」および「iPadOS 16.7.13」、「iOS 15.8.6」および「iPadOS 15.8.6」、スマートウォッチ「Apple Watch」向け「watchOS 26.2.1」なども配信開始しています。


iPhoneやiPad、iPod touch向けのプラットフォームは2019年9月に提供開始されたiPhoneとiPod touch向けiOS 13、iPad向けiPadOS 13に別れ、その後、現在ではそれぞれiOS 26.2.1およびiPadOS 26.2.1が最新バージョンとして提供されています。

一方、iOS 13・iPadOS 13以降に対応しない製品に向けてiOS 12・iPadOS 12のセキュリティー更新や重要な機能更新が続けられています。これらのiOS 12・iPadOS 12のセキュリティーアップデートが直近では現地時間の2023年1月23日（月）に提供開始されており、今回、これに続いて約3年ぶりの配信となりました。

更新は各製品本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行えます。また、iTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。なお、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone 6 Plusで287.2MBとなっています。Appleが案内しているアップデートの内容は以下の通り。

このアップデートにより、iMessage、FaceTime、およびデバイスのアクティベーションなどの機能に必要な証明書の有効期限が延長され、2027年1月以降も引き続きご利用いただけるようになります。

