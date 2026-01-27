ごはんを炊き忘れたときはこれで乗り切る！時短で炊く裏技とお助けレシピ

ごはんの支度をしていて、ふと炊飯器を見るとスイッチが入っていない！そんな経験はありませんか？パックごはんに頼るという手もありますが、それさえない場合も。そこで今回は、フライパンや電子レンジを使って時短で炊飯する方法や、生米から作る簡単レシピ、米粉で作る簡単パンをご紹介。覚えておくと、いざというときに役立ちますよ！

時短で炊く裏技

フライパンで10分炊飯

「ごはん、炊き忘れた！」と気づいたときに、まず試したいのが「フライパン炊飯」。





電子レンジでごはんを炊くとなると、電子レンジ炊飯器など専用の器具が必要だと思っていませんか？



実は電子レンジと耐熱ボウル、ラップさえあれば、ごはんは炊けちゃうんです！ 耐熱ボウルにお米と水を入れたら、電子レンジ（600W）で5分加熱した後、200Wに切り替えて17分加熱するだけ。



電子レンジだと、火加減を気にしなくて良いのが楽ですよね。コンロが全て塞がっていて火が使えないときにも重宝しそうです。

生米を使ったレシピ

フライパンで海老ピラフ出典：https://www.instagram.com

生米から作るピラフは難しそうなイメージがありますが、実は意外と簡単！ お米が具材の旨みを吸い込むことで、味わい深くなります。



こちらの「海老ピラフ」は、野菜をみじん切りにして、むき海老の下処理をしたらフライパンで炒めます。お米も加えて炒めたら、調味料を加えて弱火で15分コトコト煮れば完成です。



お米を炒める際は、透明になるまでしっかり炒めるのがポイント。こうすることでパラパラに仕上がるので、ぜひ試してみてくださいね。

フライパンで海老ピラフ

ペッパーランチの看板メニュー「ペッパーライス」を再現したこちらの一品。



フライパンにお米、水、調味料を入れて軽く混ぜ、豚肉とコーンを加えて火にかけたら、あとはほぼ放置で完成しちゃうんです！



焼肉のタレと白だしを合わせたしっかり味で、仕上げのバターでコクをプラス。香ばしいおこげも食欲をそそります。これ一皿でもお腹が満足できるので、あれこれ作る時間のない日にもおすすめです。

ワンパンでペッパーライス｜Instagram（@_nachi_gohan_）レンチンでリゾット風

リゾットというと鍋やフライパンで作ることが多いですが、こちらのレシピで使うのはなんと電子レンジ！



耐熱容器に材料を全部入れてレンチンするだけで、“リゾット風ごはん”が完成しちゃいます。ポイントは深め・大きめの耐熱容器を使うこと。浅かったり小さかったりすると吹きこぼれてしまうのでご注意を。



トマト風味、クリーム風、和風と、お好みの味付けで楽しんでみてくださいね。

米粉で簡単パン作り

15分で米粉パン出典：https://www.instagram.com

おうちに「パン用米粉」を常備しておくと、いつでも手軽にパンが焼けるので、お米を炊き忘れたときにも便利です。



こちらのレシピは、材料を混ぜたら卵焼き器で焼くだけ。トータルで15分あれば作れちゃうんです。卵焼き器で焼くと周りはパリパリ、中はふわもち食感で、クセになりそうなおいしさですよ。

15分で米粉パン｜Instagram（@yuki.e.615）レンジで即席！米粉パン出典：https://www.instagram.com

電子レンジでも米粉パンは作れます！



こちらのレシピは、材料を混ぜて生地を作ったら耐熱タッパーに流し入れ、電子レンジ（600W）で2分30秒加熱するだけです。



材料は米粉（ミズホチカラ使用）、ラカント（砂糖）、塩、水、ベーキングパウダーのみ。米粉は製菓用がおすすめですが、パン用でもOKだそう。



耐熱タッパーには、握ってくしゃくしゃにしたクッキングシートを敷くことが、ふわふわ食感に仕上げるポイントです。冷めると食感が変わってしまうので、ぜひ温かいうちに召し上がれ。

ホットケーキミックスもあると便利！

おうちにホットケーキミックスがあったら、そのままホットケーキを作ってごはん代わりにするほか、フライパンでちぎりパンやナンを作ったり、レンチン調理でマグカップケーキを作ったりとアレンジも楽しめます。



森永製菓の「天使のお菓子レシピ」には、さまざまなレシピが載っているので、チェックしてみるのもおすすめです。



ごはんを炊き忘れても慌てずに、おうちにあるものを上手に活用して乗り切りましょう！

