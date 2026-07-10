うなぎだけじゃない！土用の丑の日に食べたい「う」のつく食べもの

夏の土用の丑の日には、「うなぎ」がよく食べられていますが、実は、うなぎ以外にも食べると良いとされているものがあります。それはうどん、梅干し、…