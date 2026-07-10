おうちごはん
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暑い日はおうちでカフェ気分！自家製「ひんやりドリンク」でリフレッシュしよう
暑い日はひんやり冷たいドリンクが飲みたいけど、お店まで買いに行くのが面倒…。そんなときは手作りしてみませんか？シェイクやフラペチーノなどお店…
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夏休みのごはん作りは時短しか勝たん！冷凍食品でパパッと作れる簡単レシピ
お子さんの夏休みが始まると、お昼ごはんや毎日の食事作りに追われがち。さらに猛暑が続くと、できるだけキッチンに立つ時間は短くしたいですよね。そ…
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エスニック好きさんは必見！夏に食べたいアジアグルメ7選
暑い季節になると、無性に食べたくなるエスニック料理。スパイスの辛味やハーブの香りがクセになりますよね。この記事では、タイやベトナム、台湾など…
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プチッと、はじけるおいしさ！「とうもろこし」が主役の絶品レシピ
旬を迎えたとうもろこしは、甘みたっぷりでみずみずしさも格別！そのまま味わうのはもちろん、ごはんやおかず、副菜、おつまみなどにアレンジすれば、…
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8月3日の「はちみつの日」に作りたい♪ 編集部おすすめのはちみつレシピ6選
8月3日は「はち（8）みつ（3）」の語呂合わせで制定された「はちみつの日」です。栄養たっぷりで優しい甘さのはちみつは、料理のコク出しやお菓子作り…
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麻辣好きさん必見！おうちで楽しむ人気の「麻辣レシピ」をピックアップ
花椒の爽やかな香りとピリッとした辛さが魅力の「麻辣（マーラー）」。近年は麻辣湯の人気もあり、おうちでも楽しむ人が増えています。今回は、ごはん…
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7月30日は「梅干しの日」！暑い夏を乗り切る、さっぱりおいしい梅干しレシピ
酸っぱさと塩味がおいしく、特に夏に食べたくなる梅干し。なかでも7月は、ちょうどこの時期に新物の梅干しができあがることにちなんで「梅干しの日」…
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これって本当にお豆腐なの!?ヘルシーなのに満足感ばっちりな「豆腐スイーツ」
スイーツを食べたいけど、カロリーや脂質が気になる…。そんなときは、豆腐を使ってスイーツを作ってみませんか？ヘルシーなのはもちろん、やさしい風…
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スパイスが食欲をそそる♪おうちで楽しむ絶品「夏カレー」レシピ
夏といえば、やっぱりカレー！スパイスの香りが食欲をそそり、暑い日でもつい食べたくなりますよね♪今回は、旬のなすや夏野菜を使ったカレーから、ル…
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子どもも大人もワクワク！夏休みに挑戦したい「食べ物にまつわる自由研究」
この時期、お子さんの夏休みの自由研究に頭を悩ませているご家庭も多いですよね。そこで、「食べ物にまつわる自由研究」に挑戦してみてはいかが？暗闇…
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懐かしキャラが大集合!?思わず作りたくなるデコごはん＆スイーツ8選
たまごっちやマリオなど、2026年は周年を迎える懐かしのキャラクターが再注目！SNSでもキャラクターをモチーフにしたデコごはんやスイーツで盛り上が…
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カリカリ食感で超絶ジューシー！3種のソースで味わう「フライドズッキーニ」
初夏から夏にかけて旬を迎えるズッキーニ。炒め物やラタトゥイユなどに使うものの、レパートリーが広がらないという方もいるのでは？そこで、ぐっちさ…
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ツルッとおいしい！冷やし中華から韓国麺まで「夏に食べたい麺」レシピ5選
みなさん、好きな麺は何ですか？暑くなってくると、ツルッと食べられる麺料理が活躍する季節ですよね。そこで今回は、夏の定番・冷やし中華から、韓…
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うなぎだけじゃない！土用の丑の日に食べたい「う」のつく食べもの
夏の土用の丑の日には、「うなぎ」がよく食べられていますが、実は、うなぎ以外にも食べると良いとされているものがあります。それはうどん、梅干し、…
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夢中になるおいしさ！旬の「なす」を楽しむアイデアレシピ6選
夏になると、つい何度も作りたくなる「なす」のおかず。旬ならではのとろっとジューシーなおいしさは、この時季ならではのごちそうです。ご飯がすすむ…
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ひんやりピリ辛がやみつき！お刺身と野菜で楽しむ韓国の「ムルフェ（물회）」を紹介
韓国の夏の定番料理「ムルフェ」をご存知ですか？「ムルフェ（水刺身）」は、新鮮なお刺身とたっぷりの野菜を、甘酸っぱくピリ辛な冷たいスープで味わ…
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旬のトマトで夏バテ対策を！「レンジで作るトマト麻婆豆腐 」
暑さや湿気で食欲が落ちたり、キッチンに立つのも億劫になったりするこの季節。そんなときこそ、無理なく作れて体をいたわる一品があるとうれしいです…
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主菜を作ったらあとは楽しちゃおう！レンチンでちゃちゃっと作れる副菜のレシピ
主菜を作った後、「副菜は何にしよう？」と悩むことってありますよね。忙しかったり疲れていたりすると、「主菜だけで済ませたいな…」と思うことも。…
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食費も手間もカット！夏に作りたい節約おかずレシピ5選
物価高が気になる今の時期。「なるべく食費を抑えつつ、おいしいご飯を作りたい」と考えている人も多いはず。そこで、旬の野菜や節約食材を使ったコス…
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いつものポテサラがデリ風に！ごま香るコク旨「ごまマヨポテトサラダ」
「このポテトサラダ、少しマンネリかも…」そんなふうに感じたら、いつもの味にひと工夫加えてみませんか？今回は、もあいかすみさん（@moaiskitchen…