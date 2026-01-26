「地上の楽園」とうたわれた北朝鮮への帰還事業に参加した脱北者ら4人が過酷な生活を余儀なくされたとして北朝鮮政府を訴えた裁判で、東京地裁は北朝鮮政府にあわせて8800万円の賠償を命じました。

この裁判は1960年以降、在日朝鮮人や日本人も含むその家族らを北朝鮮に渡航させ暮らしを始める「帰還事業」に参加し、その後、日本に逃れた脱北者ら4人が北朝鮮政府にあわせて4億円の損害賠償を求めているものです。4人は医療や教育が無償の「地上の楽園」などとウソの情報により渡航させられ、長期間過酷な生活を強いられたなどと主張しています。

一審の東京地裁は2022年、日本は北朝鮮を国家として承認していないことから、国家に対して裁判権が及ばない「主権免除」の原則は適用されないとした一方で、「北朝鮮内の行為は日本の裁判所に管轄権がない」などとして訴えを退けました。

しかし、二審の東京高裁は翌年、ウソの情報で日本から北朝鮮に渡航させその後、出国を許さなかったことを「1つの継続的な不法行為」と判断。当初は日本国内で権利の侵害が発生しており、「日本の裁判所に管轄権がある」として東京地裁で審理をやり直すよう命じていました。