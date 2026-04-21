記者会見で話す米FBIのパテル長官＝1月、カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦捜査局（FBI）のパテル長官は20日、米誌アトランティックが「過剰な飲酒を繰り返し職務に支障を来している」と報じた記事は「虚偽」で名誉を毀損されたとして、2億5千万ドル（約397億円）の損害賠償を求めて連邦地裁に提訴した。アトランティック電子版は17日「FBI長官は行方不明」と題する記事を掲載。パテル氏の飲酒の影