ベトナムを訪問している高市総理大臣は、エネルギーや重要鉱物の供給網の強化などを柱に、「自由で開かれたインド太平洋」の枠組みを進化させる方針を表明しました。同行している岡安記者の報告です。岡安夏希記者：高市総理は、混乱する中東情勢や、海洋進出を強める中国をにらみ、ASEANの主要国ベトナムで、連携の進化によって活路を切り拓く決意を強調しました。高市総理：日本が掲げる自由で開かれたインド太平洋。この地域に